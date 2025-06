PS5 vs. Switch vs. Xbox: Warum Sony Nintendo im Westen nicht als Konkurrenz betrachtet

PS5 vs. Switch vs. Xbox:

In einem Interview ging Branchenveteran Shuhei Yoshida ausführlich auf den Konkurrenzkampf auf dem Konsolenmarkt ein – und verriet, warum Sony Nintendo im Westen nicht als Konkurrenz sieht.

Nachdem sich die Switch zur erfolgreichsten Konsole in Nintendos Geschichte entwickelte, feierte das japanische Unternehmen auch mit der Switch 2 einen beeindruckenden Start.

Sowohl in Japan als auch in den USA legte die Switch 2 nicht weniger als den erfolgreichsten Launch einer Konsole überhaupt hin. In einem Podcast verriet Shuhei Yoshida, der Sony im Januar nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen verließ, wie Sony intern auf die Entwicklung der vergangenen Jahre reagierte.

Aller Erfolge zum Trotz sah Sony in Nintendo im Westen nie einen ernsthaften Konkurrenten. Aufgrund der sich überschneidenden Zielgruppen betrachtete Sony in Europa und Nordamerika stattdessen die Xbox als den größten Rivalen der PlayStation.

Shuhei Yoshida über die unterschiedlichen Zielgruppen

„Wenn man für PlayStation arbeitet, wird die Konkurrenz immer als Xbox wahrgenommen. Microsoft gilt als der eigentliche Wettbewerber, weil Xbox sehr ähnlich ist – was Leistung, Hardware und das Konzept einer High-End-Konsole betrifft, mit Spielen für ein erwachseneres Publikum“ sagte Yoshida.

„Nintendo hingegen ist ganz anders. Nintendo steht für familienfreundliche Spiele, für alle Altersgruppen. Es geht nicht primär um Technologie, sondern darum, gemeinsam mit Freunden und Familie Spaß zu haben.“

Wie Yoshida erklärte, führte das Ganze sogar so weit, dass Nintendo im Rahmen interner Business- und Strategie-Meetings überhaupt nicht angesprochen wurde: „Intern bei Sony taucht Nintendo selbst in Geschäftsanalysen oft gar nicht auf. Der Wettbewerb um Marktanteile findet zwischen PlayStation und Xbox statt. Nintendo wird dabei irgendwie gar nicht einbezogen.“

„Nicht, weil man Nintendo ignoriert, sondern weil man Nintendo nicht unbedingt als direkte Konkurrenz sieht. Nintendo spricht einfach ein ganz anderes Publikum an“, führte Yoshida aus und ergänzte, dass Sony in Nintendo ein Unternehmen sah, das junge Kunden an Videospiele heranführt. Spieler, die mit zunehmenden Alter auf die PlayStation oder die Xbox wechseln.

„Natürlich gibt es großen Respekt vor dem, was Nintendo für die Branche leistet“, betonte Yoshida. „Wir alle hatten das Gefühl: Es ist großartig, dass Nintendo weiterhin erfolgreich ist, denn so können wir gemeinsam die gesamte Branche weiterentwickeln.“

Japan bildet eine große Ausnahme

Den Aussagen von Yoshida zufolge galt diese Strategie allerdings nur für den westlichen Markt. In Japan hingegen sah Sony in Nintendo sehr wohl eine ernsthafte Konkurrenz. Unter anderem deshalb, weil es die Xbox-Konsolen in Japan lediglich auf einen verschwindend geringen Marktanteil bringen und im Prinzip nicht existent sind.

„Bis auf einen Markt – Japan. In Japan ist Nintendo extrem stark und die Xbox ist dort so gut wie nicht vorhanden“, meint Yoshida.

„Dort geht es vor allem um Nintendo gegen Sony. Deshalb sehen die PlayStation-Mitarbeiter in Japan Nintendo klar als Konkurrenz, während PlayStation-Mitarbeiter außerhalb Japans Xbox eindeutig als Hauptkonkurrenten wahrnehmen“, so der Branchenveteran abschließend.

Spätestens mit Microsofts Entscheidung, zukünftig auf eine Multiplattform-Strategie zu setzen und auch große Xbox-Titel für andere Plattformen zu veröffentlichen, dürfte Sony die Situation auf dem Markt aber sicherlich neu bewerten.

