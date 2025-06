Sniper Elite Resistance: Mud and Thunder veröffentlicht – Neue Mission, Waffen und Skins verfügbar

Rebellion erweitert “Sniper Elite: Resistance” um das kostenpflichtige "Mud and Thunder"-Pack sowie ein kostenloses Waffen- und Skin-Paket. Die Inhalte stehen ab sofort auf allen Plattformen bereit.

Rebellion hat für “Sniper Elite: Resistance” neue Inhalte veröffentlicht. Die Ergänzungen betreffen sowohl die Einzelspieler-Kampagne als auch kosmetische Anpassungsmöglichkeiten und die Multiplayer-Erfahrung.

Das kostenpflichtige „Mud and Thunder“-Pack erweitert “Sniper Elite: Resistance” um eine zusätzliche Einzelspieler-Mission, neue Waffen und einen Waffenskin. Es ist ab sofort zum Preis von 15,79 Euro erhältlich.

In der neuen Mission begeben sich Spieler auf die Suche nach einem vermissten Kontaktmann des Widerstands. Dieser war in einem Gebiet aktiv, in das Truppen der Achsenmächte vorgedrungen sind.

Zum Inhalt des Pakets gehören:

Eine neue Kampagnen-Mission

MAS 36: Ein Repetiergewehr, das als Ersatz für ältere französische Gewehre wie das Berthier oder Lebel konzipiert wurde

Auto-5: Die erste serienmäßig produzierte halbautomatische Schrotflinte

Golden Hex-Waffenskin: Ein goldfarbenes Finish für ausgewählte Waffenmodelle

Kostenloses „Wrath of the Resistance“-Pack verfügbar

Neben dem kostenpflichtigen DLC ist für “Sniper Elite: Resistance” ein kostenloses Zusatzpaket verfügbar. Das „Wrath of the Resistance“-Waffen- und Skins-Pack steht allen Spielern zur Verfügung und enthält neue Waffen- sowie Charakter-Skins.

Der Inhalt umfasst:

Mod.712: Eine vollautomatische Pistole mit hoher Feuerrate und schwieriger Kontrolle

Brushstroke Camo-Waffenskin: Ein frühes Tarnmuster aus breiten Pinselstrichen, ursprünglich vom britischen Verteidigungsministerium entwickelt

Marie Chevalier-Charakterskin

Lady of Liberty-Skin für Marie Chevalier

Marie Chevalier wird im Spiel als taktisch erfahrenes Mitglied des Widerstands dargestellt, mit Spezialisierung auf Tarnung und verdeckte Operationen.

Das Update enthält auch Ergänzungen für den Mehrspielermodus von “Sniper Elite: Resistance”. Drei neue Karten wurden eingeführt:

Siege (Modus: Survival)

(Modus: Survival) Trident Beachhead (Modus: No Cross)

(Modus: No Cross) Alpine (Modus: Survival)

“Sniper Elite: Resistance” führt die Geschichte parallel zu den Ereignissen von “Sniper Elite 5” fort. Hauptfigur ist Harry Hawker, ein Agent der britischen Spezialeinheit Special Operations Executive (SOE), der eine geheime Technologie der Nazis aufspüren soll. Der Shooter ist für Konsolen und PC erhältlich.

