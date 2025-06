Switch 2: Potenzielles Sicherheitsrisiko? Nintendo soll mögliche Akkuwölbung untersuchen

Laut den Angaben eines betroffenen Nutzers könnte die Switch 2 in Einzelfällen einen aufgeblähten Akku aufweisen. Während der Nutzer berichtet, dass Nintendo bereits Untersuchungen eingeleitet habe, hat sich der Konzern selbst bislang nicht offiziell zu dem Vorfall geäußert.

Am 5. Juni 2025 erschien mit der Switch 2 der offizielle Nachfolger von Nintendos bislang erfolgreichster Konsole und sorgte bereits zum Launch für beeindruckende Erfolgsmeldungen.

Sowohl in den USA als auch in Japan feierte Nintendo mit der Switch 2 nicht weniger als die erfolgreichste Markteinführung einer Konsole überhaupt. Weltweit könnte Nintendo Schätzungen von Analysten zufolge im ersten Jahr knapp 13 Millionen Switch-2-Konsolen verkaufen. Aktuellen Berichten zufolge soll es bei vereinzelten Geräten jedoch zu Problemen mit dem Akku kommen, die Nintendo möglicherweise bereits untersucht.

Darüber berichten die Kollegen von Nintendo Life unter Berufung auf einen Reddit-Beitrag eines Nutzers, der bereits kurz nach dem Switch 2-Launch veröffentlicht wurde, jedoch erst jetzt größere Aufmerksamkeit erlangt.

Betroffener hofft auf einen Einzelfall

Wie der Nutzer berichtet, fiel ihm direkt nach dem Auspacken seiner neuen Switch 2 eine Wölbung an der Rückseite seines Systems auf. Ein Bild dazu postete der Spieler auf Reddit und führte aus, dass er sich umgehend mit dem Kundenservice von Nintendo in Verbindung setzte. Dieser empfahl ihm, das System nicht einzuschalten und es umgehend an Nintendo zurückzuschicken.

„Ich habe Nintendo kontaktiert und sie haben bestätigt, dass es nach einem aufgeblähten Akku aussieht. Es wurde ein Untersuchungsfall eröffnet“, sagte der Nutzer weiter. „Es ist auf dem Foto zwar schwer zu erkennen. Aber in Wirklichkeit ist die Wölbung deutlich sichtbar – und wenn man mit der Hand über die Rückseite fährt, merkt man es noch deutlicher.“

Im weiteren Verlauf seines Beitrags hoffte der Spieler auf einen Einzelfall und riet anderen Switch 2-Besitzern dazu, ihr System vorsichtshalber zu kontrollieren. „Ich wollte das einfach mal teilen, falls jemand ähnliche Probleme hat oder eine Wölbung an der Rückseite bemerkt und unsicher ist, ob er das Gerät zurückschicken soll“, heißt es weiter.

„Mir wurde geraten, die Konsole sofort auszuschalten, wieder in die Verpackung zu legen und sie so schnell wie möglich zurückzuschicken, da es ein Brandrisiko darstellen könnte, wenn man es unbeachtet lässt. Hoffentlich handelt es sich nur um einen Einzelfall – aber schaut sicherheitshalber mal bei eurer Konsole nach!“

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus

Nintendo selbst hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert, was darauf hindeuten dürfte, dass es sich um einen Einzelfall oder um sehr seltene Fälle handelt. Probleme dieser Art sind nicht neu. In der Vergangenheit berichteten Nutzer elektronischer Geräte immer wieder von aufgeblähten Akkus. Betroffen waren unter anderem das GamePad der Wii U, die PlayStation Portable oder diverse Smartphones.

Wichtig ist jedoch zu betonen, dass es sich in der Regel um vereinzelte Vorfälle handelte. Grund zur Sorge um eure Switch 2 besteht also nicht – zumal sich ein derartiges Problem durch eine einfache Sicht- oder Tastprüfung am Gerät meist problemlos feststellen lässt.

