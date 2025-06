Xbox Game Pass: Juni-Nachschlag mit weiteren Day-One-Titeln – Alle neuen Spiele in der Übersicht

Das schöne Wetter zieht aktuell zwar nach draußen, doch Microsoft kontert wie gewohnt zur Mitte des Monats mit einer neuen Welle an Spielen für den Xbox Game Pass, die jetzt vorgestellt wurden.

Schon am heutigen Dienstag starten drei neue Spiele ins Abo, die streng genommen noch zur ersten Juni-Welle gehören: Darunter Remedys neuer Koop-Shooter „FBC: Firebreak“, der direkt zum Release im Game Pass erscheint. PS5-Besitzer können den Titel ebenfalls kostenlos über PS Plus Extra und Premium spielen. Außerdem neu und als Day-One-Veröffentlichung verfügbar ist „Lost in Random: The Eternal Die“. Das dritte Spiel im Bunde ist „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“.

In den kommenden zwei Wochen erwarten uns dann weitere Neuzugänge: Unter anderem „Rematch“, das neue Spiel der „Sifu“-Entwickler Sloclap, das ebenfalls direkt zum Release im Game Pass landet. Abonnenten können sich zudem auf „Call of Duty: WW2“, „Little Nightmares 2“ und „Rise of the Tomb Raider“ freuen. PC-Spieler bekommen hingegen die volle Ladung „Warcraft“.

Ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar:

FBC: Firebreak (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Alle kommenden Neuzugänge in der zweiten Junihälfte:

Star Trucker (Xbox Series X|S) – 18. Juni

Jetzt im Game Pass Standard

Jetzt im Game Pass Standard Wildfrost (Konsole) – 18. Juni

Jetzt im Game Pass Standard

Jetzt im Game Pass Standard Rematch (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 19. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Volcano Princess (Cloud, Konsole und PC) – 24. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Against the Storm (Cloud und Konsole) – 26. Juni

Game Pass Ultimate

Game Pass Ultimate Warcraft I: Remastered (PC) – 26. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Warcraft II: Remastered (PC) – 26. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Warcraft III: Reforged (PC) – 26. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Call of Duty: WWII (Konsole und PC) – 30. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Little Nightmares II (Cloud, Konsole und PC) – 1. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Rise of the Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC) – 1. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Diese Spiele fliegen Ende Juni aus dem Game Pass

Zum Monatsende verlassen aber auch wieder sechs Spiele den Game Pass. Abonnenten haben jedoch die Möglichkeit, diese Titel auf Wunsch zu kaufen und so dauerhaft in ihren Besitz zu bringen – dabei können sie dank Mitgliederrabatt auch bis zu 20 Prozent sparen.

Arcade Paradise (Cloud, Konsole und PC)

Journey to the Savage Planet (Cloud, Konsole und PC)

My Friend Peppa Pig (Cloud, Konsole und PC)

Robin Hood: Sherwood Builders (Cloud, Konsole und PC)

SteamWorld Dig (Cloud und Konsole)

SteamWorld Dig 2 (Konsole und PC)

Darüber hinaus weist Microsoft darauf hin, dass für drei Spiele im Game Pass neue DLCs bzw. Updates verfügbar sind: Mit „Gone Fission“ können sich Spieler in „Fallout 76“ ab sofort auf eine postapokalyptische Angeltour begeben, 30 neue Fische fangen und neue Rezepte kochen – oder aber die Angel-Trophäen stolz ausstellen.

Mit „Minecraft: Chase the Skies“ können sich die Spieler außerdem ab sofort in die Lüfte erheben und bis hoch in die Wolken bauen. Zudem erhält „Five Nights at Freddy’s“ Einzug in „Dead by Daylight“: Von jetzt an ist Springtrap nämlich als neuer Killer im Spiel verfügbar, der sich auf die Überwachung der gesamten Karte spezialisiert hat.

Alle weiteren Details zu den Game-Pass-Neuzugängen für die zweite Junihälfte, den Abgängen und allen anderen neuen Inhalten findet ihr wie immer auf der offiziellen Webseite.

