Battlefield 6: Wie steht es um die Enthüllung des Shooters? EA liefert Status-Update

Mit "Battlefield 6" geht die beliebte Shooter-Reihe im laufenden Geschäftsjahr 2025/2026 in die nächste Runde. Doch wie steht es um die offizielle Enthüllung des neuen Ablegers? EA-Manager Andy McNamara liefert ein Update.

Unter dem Dach der vor ein paar wenigen Monaten gegründeten Battlefield Studios arbeiten DICE und weitere EA-Studios am Shooter „Battlefield 6“, mit dem die Reihe nach dem enttäuschenden „Battlefield 2042“ zu alter Stärke zurückfinden soll.

Während uns ein kürzlicher Leak weitere Details zu den Gadgets lieferte, auf die wir auf dem Schlachtfeld zurückgreifen dürfen, blieb die erhoffte Präsentation im Rahmen des Summer Game Fest 2025 leider aus. Da EA in diesem Jahr zudem auf eine eigene „EA Play Live“-Show verzichtete, stellt sich den Spielern die Frage, wie es um die offizielle Enthüllung von „Battlefield 6“ steht.

Diesbezüglich gab es in dieser Woche ein kurzes Status-Update von Andy McNamara, dem Global Senior Director of Integrated Communications für „Battlefield“.

Der Fokus liegt aktuell auf Battlefield Labs

Auch wenn der interne Fokus von DICE und den weiteren involvierten Studios derzeit auf „Battlefields Labs“ und der Verbesserung sowie Weiterentwicklung des Shooters liegt, habe sich am internen Zeitplan nichts geändert.

Nach wie vor plant EA demnach, „Battlefield 6“ im Laufe des Sommers offiziell vorzustellen. Sollten sich die Verantwortlichen auf einen Termin einigen, werden es die Spieler früh genug erfahren, wie McNamara betonte.

„Die Community wird wissen, wann die Enthüllung kommt. Wir konzentrieren uns auf Labs und bereiten die Enthüllung im Sommer vor“, schrieb dieser auf X. Die Spieler spekulieren unter anderem darauf, dass EA und DICE die Gamescom 2025 im August beziehungsweise das Opening Night Live-Event am Vorabend der Messe nutzen könnten, um „Battlefield 6“ zu enthüllen.

Bestätigt wurde das Ganze bislang aber nicht.

Wann erscheint Battlefield 6?

Aktuell befindet sich der Shooter noch in der Pre-Alpha-Phase. Über „Battlefield Labs“ bieten die Entwickler Spielern die Möglichkeit, neue Features von „Battlefield 6“ auszuprobieren und den Teams anschließend Feedback sowie Verbesserungsvorschläge zukommen zu lassen.

Laut EA nahmen in den vergangenen Wochen allein in Europa und Nordamerika knapp 600.000 Nutzer an den Playtests teil.

Läuft alles nach Plan, erscheint „Battlefield 6“ im Laufe des Geschäftsjahres 2025/2026 – also bis zum 31. März 2026 – für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

