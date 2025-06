Call of Duty Black Ops 7: Kehren die Jetpacks zurück? Entwickler liefern die Antwort

Bereits kurz nach der Enthüllung des Shooters wurde darüber spekuliert, ob in "Call of Duty: Black Ops 7" die Jetpacks ihr Comeback feiern könnten. Im offiziellen Podcast schafften Activision und Treyarch nun Klarheit.

Beim diesjährigen Xbox Games Showcase nutzten Microsoft und Activision die Bühne, um mit „Call of Duty: Black Ops 7“ den neuesten Ableger der erfolgreichen Shooter-Serie für PC und Konsolen anzukündigen.

Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, setzt die Geschichte von „Black Ops 7“ über 40 Jahre nach den Ereignissen von „Black Ops 6“ ein und verfrachtet die Spieler ins Jahr 2035. Ein Setting also, das in einer nicht allzu fernen Zukunft angesiedelt ist. Dies warf unter Fans die Frage auf, ob wir in „Black Ops 7“ wieder in den Genuss von Jetpacks kommen könnten.

In der aktuellen Ausgabe des „Call of Duty“-Podcasts sorgten die Verantwortlichen diesbezüglich für Klarheit und bestätigten: In „Black Ops 7“ wird es keine Jetpacks geben.

Treyarch setzt erneut auf das Omni-Movement-System

„Black Ops 7 spielt 30 Jahre vor Black Ops 3. Daher wird es keine Jetpacks geben“, stellte Activision klar. Im weiteren Verlauf des Statements wies der Publisher darauf hin, dass Entwickler Treyarch im diesjährigen Ableger erneut auf das mit „Black Ops 6“ eingeführte Omni-Movement-System setzt.

Ohne näher ins Detail zu gehen, versprach Activision, dass Treyarch dieses System für „Black Ops 7“ gezielt verbessern und weiterentwickeln möchte.

„Call of Duty: Black Ops 7“ erscheint noch in diesem Jahr für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Laut Activision und Treyarch dürfen sich Spieler auf eine vollwertige „Call of Duty“-Erfahrung freuen. Neben der Möglichkeit, die Kampagne kooperativ zu bestreiten, wartet eine umfangreiche Multiplayer-Komponente – natürlich inklusive des beliebten Zombie-Modus.

Bei der Inszenierung der Kampagne greifen die Entwickler in diesem Jahr auf diverse namhafte Hollywood-Stars zurück.

David Mason und Mike Harper kehren zurück

Im Rahmen der Handlung dürfen sich die Fans unter anderem auf ein Wiedersehen mit dem Protagonisten David Mason freuen. Dieser wird in „Black Ops 7“ vom Schauspieler Milo Ventimiglia verkörpert.

Ebenfalls mit von der Partie ist die US-Schauspielerin Kiernan Shipka. Diese dürfte den meisten als Hexe Sabrina aus der Netflix-Serie „Chilling Adventures of Sabrina“ ein Begriff sein. In „Black Ops 7“ übernimmt Shipka die Rolle von Emma Kagan, dem weiblichen CEO der Organisation The Guild.

Beim dritten bestätigten Darsteller haben wir es mit Michael Rooker zu tun. Rooker war bereits in „Black Ops 2“ zu sehen und wird in „Black Ops 7“ in der Rolle von Mike Harper zurückkehren.

