Clair Obscur Expedition 33: Vom Thron gestoßen – Switch 2-Spiel ist jetzt das bestbewertete Spiel des Jahres 2025

Am 24. April lieferte das zuvor noch unbekannte französische Indie-Studio Sandfall Interactive mit „Clair Obscur: Expedition 33“ einen der größten Überraschungshits der letzten Zeit ab. So konnte sich das Rollenspiel in nur 33 Tagen bereits 3,3 Millionen Mal verkaufen und wurde von allen Seiten mit Lob überschüttet. Neben dem Game Director von „Stellar Blade“ oder Hideo Kojima fand sogar der französische Präsident überaus positive Worte.

Die Qualität des Spiels wurde außerdem auch durch die hervorragenden Testwertungen deutlich und so thronte „Clair Obscur: Expedition 33“ bis zuletzt mit einem Metascore von 83 Punkten an der Spitze der bislang bestbewerteten Spiele des Jahres. Doch jetzt kam es in der Bestenliste von Metacritic zu einer Wachablösung.

Zelda verdrängt Clair Obscur vom ersten Rang

„Clair Obscur: Expedition 33“ wurde vom Thron gestoßen – und das von einem Spiel, das streng genommen gar nicht neu ist: Die Switch 2-Edition von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ führt mit einem Metascore von 95 Punkten nun die Liste der bestbewerteten Spiele des Jahres an.

Ursprünglich erschien Nintendos Action-Adventure bereits im Mai 2023 für die erste Switch. Metacritic führt die aktualisierte Fassung jedoch als Neuveröffentlichung für dieses Jahr. Und obwohl der aktuelle Metascore von 95 Punkten auf nur acht Rezensionen basiert, ist ein deutlicher Rückgang unwahrscheinlich: Bereits das Original erreichte mit 150 Tests einen Metascore von 96.

Jetzt befindet sich „Clair Obscur: Expedition 33“ laut Metacritic aktuell auf dem dritten Platz der Rangliste, teilt sich den Metascore von 93 Punkten aber noch mit einem weiteren Switch 2-Spiel: An zweiter Stelle wird jetzt nämlich die neue Version von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ gelistet, dass einst schon im März 2017 für die Switch veröffentlicht wurde.

Clair Obscur hält nach vor den User-Score-Rekord

Doch in einem Punkt konnte „Clair Obscur: Expedition 33“ nach wie vor nicht übertroffen werden und gilt auf Metacritic somit auch weiterhin als alleiniger Rekordhalter: dem User-Score. So kommt das Indie-Rollespiel derzeit auf einen unglaublichen Wert von 9.7 bei 15,873 abgegeben Bewertungen. Das ist bislang noch keinem anderen Videospiel auf der bekannten Bewertungsplattform gelungen.

Zum Vergleich: Selbst hochgelobte und bei den Spielern beliebte Titel wie die „The Witcher 3“-Erweiterung „Blood and Wine“ (User-Score 9,3), „Baldur’s Gate 3“ (9,2), „The Last of Us“ (9,2), „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ (9,1) oder „Half-Life 2“ (9,1) müssen sich hinten anstellen und kommen nicht einmal ansatzweise in die Nähe des Wertes von „Clair Obscur: Expedition 33“.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Liste der bestbewerteten Spiele des Jahres in den kommenden sechs Monaten entwickeln wird. Nur wenige Titel dürften einen Metascore von 95 oder mehr Punkten erreichen. Zu den Spielen, die in den oberen Rängen womöglich mitmischen könnten, gehören unter Umständen „Death Stranding 2“ oder vielleicht auch „Ghost of Yotei“ sowie „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“, „Hollow Knight: Silksong“ und „Metroid Prime 4: Beyond“.

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren