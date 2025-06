Cronos The New Dawn: Erscheint der Survival-Horror auch auf Disk? Bloober Team klärt auf

Cronos The New Dawn:

Im Herbst veröffentlicht Bloober Team, das Studio hinter dem Remake von "Silent Hill 2", mit "Cronos: The New Dawn" seine neue Survival-Horror-Marke. In einer Mitteilung äußerte sich Bloober Team in dieser Woche zur Frage nach einem möglichen physischen Release.

Mit „Cronos: The New Dawn“ kündigte Bloober Team, das Studio hinter dem erfolgreichen Remake von „Silent Hill 2“, im vergangenen Herbst eine neue Survival-Horror-Marke für PC und Konsolen an.

In der vergangenen Woche präsentierte das polnische Studio neue Eindrücke aus „Cronos: The New Dawn“ und zeigte in einem Gameplay-Trailer die Merge-Mechanik, die für schaurige Momente sorgen soll. Unklar war bisher nur, ob die neue Marke von Bloober Team auch auf Disk erscheinen oder ausschließlich digital veröffentlicht wird.

Für Klarheit sorgten die Verantwortlichen nun in einer offiziellen Mitteilung, in der sie einen physischen Release von „Cronos: The New Dawn“ ankündigten.

Bloober Team schließt sich mit Skybound Games zusammen

Wie das polnische Studio bekannt gab, arbeitet es mit Skybound Games, einer Tochtergesellschaft der amerikanischen Skybound Entertainment-Gruppe, zusammen, um „Cronos: The New Dawn“ auf Disk in den Handel zu bringen.

Laut Pressemitteilung betrifft diese Ankündigung zum Zeitpunkt dieser Meldung lediglich den nord- und südamerikanischen Markt. Eine entsprechende Ankündigung für Europa dürfte jedoch in Kürze folgen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

In „Cronos: The New Dawn“ kombinieren die Entwickler laut Bloober Team Elemente des postapokalyptischen Survival-Horrors mit einem retro-futuristischen Thriller. Die Handlung führt die Spieler in eine fiktive Version des Polens der 1980er Jahre – inspiriert vom authentischen Krakauer Stadtteil Nowa Huta.

„Der Schauplatz von Cronos: The New Dawn ist eine düstere Welt, wo osteuropäischer Brutalismus und retro-futuristische Technik zusammentreffen. Dich erwartet eine fesselnde Story, in der Vergangenheit und Zukunft miteinander verwoben sind“, erklärt das Studio.

Eine Welt am Rand ihrer Vernichtung

Die Spieler übernehmen in „Cronos: The New Dawn“ die Kontrolle über einen Agenten des sogenannten Kollektivs. Dieser tauchte aus einer dystopischen Zukunft auf, um in die Vergangenheit zu reisen und wichtige Menschen zu retten, bevor sie in der Apokalypse umkommen.

Während sich die Welt am Rand ihrer Vernichtung befindet, nimmt der Agent den Kampf gegen die Orphans genannten Kreaturen auf.

„Du kannst Zeitanomalien manipulieren, um dir einen Weg durch die triste Welt zu bahnen, und musst dabei nach Ressourcen Ausschau halten, denn deine Munition und deine Vorräte sind begrenzt. Eine gute Vorbereitung ist unerlässlich. Im Kampf kann eine einzige Entscheidung den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen“, heißt es zur spielerischen Umsetzung weiter.

„Cronos: The New Dawn“ erscheint im Herbst 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

