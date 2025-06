Death Stranding: Animationsfilm bestätigt – Bekannter Autor soll neue Geschichte erzählen

Während der Release von „Death Stranding 2“ immer näher rückt und bereits in der nächsten Wochen exklusiv für die PlayStation 5 erfolgen wird, können sich Fans in Zukunft über noch mehr Geschichten aus dem von Hideo Kojima erschaffenen Universum freuen – und zwar in Form eines Animationsfilms.

Bereits Ende Mai sprach der visionäre Spieleentwickler über die Anime-Adaption, die parallel zur Realverfilmung von „Death Stranding“ geplant ist und nun auch offiziell bestätigt wurde: Wie Deadline berichtet, hat Kojima einen Vertrag mit der in Los Angeles ansässigen Animationsfirma Line Mileage unterschrieben und auch ein namhafter Autor konnte für das Projekt verpflichtet werden.

Autor von Raised by Wolves schreibt eine neue Geschichte

Demnach wird sich Aaron Guzikowski für das Drehbuch des „Death Stranding“-Anime verantwortlich zeichnen. Guzikowski ist unter anderem für die gelobte Sci-Fi-Serie „Raised by Wolves“ oder das Entführungsdrama „Prisoners“ von Regisseur Denis Villeneuve bekannt. Und für den kommenden Animationsfilm wird der Autor eine völlig neue Geschichte schreiben.

Dem Bericht zufolge soll sich der animierte „Death Stranding“-Film an ein erwachsenes Publikum richten und eine ähnliche Richtung wie der zuletzt auf Disney+ veröffentlichte Sci-Fi-Horror „Predator: Killer of Killers“ einschlagen.

„Ich liebe die Welt von DeathStranding, sie ist so kreativ befreiend, so wunderschön düster und doch hoffnungsvoll“, sagte Guzikowski. „Ich bin so aufgeregt und fühle mich so geehrt, dass Hideo Kojima, dessen Arbeit ich schon lange bewundere, mich eingeladen hat, in seiner Schöpfung zu verweilen und neue Geschichten in dieses fruchtbare, umwerfende Universum zu bringen.“

„Zeichnen und Animation lagen mir schon immer sehr am Herzen, und jetzt endlich in diesem Bereich spielen zu können, ist ein wahr gewordener Traum“, so der Autor abschließend.

Animationsstudio für Erwachsene adaptiert Death Stranding

Line Mileage, die involvierte Animationsproduktionsfirma, gehört den Partnern Jacob Robinson („Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“), Daniel Dominguez („Seis Manos“) und Brad Graeber („Castlevania“). Spezialgebiet ist das Geschichtenerzählen für Erwachsene im Animationsstil, während man über umfassende Erfahrung im Umgang mit der Adaption von Spielen und Comics verfügt.

„Als begeisterter Gamer kann ich eindeutig sagen, dass Death Stranding das filmischste und zum Nachdenken anregendste Videospiel ist, das ich je gespielt habe“, sagte Daniel Dominguez, CCO von Line Mileage.

„Es zu spielen, hat mir den gleichen emotionalen Kick, die gleiche emotionale Wucht und das gleiche intellektuelle Vergnügen beschert wie beim ersten Anschauen von Blade Runner oder Ghost in the Shell. Es ist eine Ehre, es in eine Form zu adaptieren, die es so natürlich hervorruft.“

„Und dass Aaron Guzikowski sein Talent einbringt, dessen schriftstellerischer Geist und kreative Energie mich beeindruckt … ich muss nicht sagen, dass dieses Projekt ein wahr gewordener Traum ist.“ Wann mit dem „Death Stranding“-Anime zu rechnen ist, steht noch nicht fest.

