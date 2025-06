Ghost of Yotei: Wie Sucker Punch für Authentizität sorgt – und sogar einen göttlichen Segen für das Spiel empfängt

Bereits mit „Ghost of Tsushima“ hat Sucker Punch deutlich gemacht, wie wichtig ihnen Authentizität und ein respektvoller Umgang mit der japanischen Kultur ist. „Ghost of Yotei“ wird da keine Ausnahme bilden. So statteten die Entwickler dem Land erneut einen Besuch ab - und erhielten sogar einen Schrein-Segen für ihr Spiel.

Obwohl es westliche Spiele in Japan oftmals nicht so leicht haben, erfreute sich „Ghost of Tsushima“ unter den japanischen Spielern großer Beliebtheit. Verantwortlich dafür war nicht nur der passende Umgang mit der Kultur, sondern auch ein gewisses Maß an Authentizität. Zwei Punkte, die für Entwickler Sucker Punch besonders wichtig sind. Und das gilt auch für ihr kommendes Spiel, „Ghost of Yotei“.

Um die kulturelle Authentizität des neuen PS5-Abenteuers zu gewährleisten, reisten einige Mitarbeiter des amerikanischen Studios nach Japan. Die Reise führte sie speziell nach Hokkaido, dem Schauplatz von „Ghost of Yotei“. Nachdem Game Director Nate Fox bereits die Wahl des Settings erläutert hatte, erklärte er in einem neuen Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog, wie sie die Kultur des Landes vor Ort erlebten.

Ghost of Yotei empfängt einen Segen von Tokugawa Ieyasu

Wie Fox betont, war es für Sucker Punch – ähnlich wie schon bei „Ghost of Tsushima“ – besonders wichtig, eng mit Kollegen in Tokio zusammenzuarbeiten und auch die Liste der Berater zu erweitern, um noch tiefere Einblicke in die japanische und insbesondere die Ainu-Kultur zu erhalten. In Hokkaido haben die Entwickler so nicht nur die Landschaft, die Pflanzenwelt und das kulturelle Erbe vor Ort kennengelernt.

Darüber hinaus haben die Entwickler nämlich auch gemeinsam mit Einheimischen Gemüse gesammelt und das Ainu-Kulturmuseum Nibutani erkundet. Highlight der Reise war für Fox jedoch der Besuch des beeindruckenden Toshogu-Schrein von Nikko. Dort erhielt das Team sogar einen Segen für „Ghost of Yotei“ von der Gottheit Tokugawa Ieyasu und die erhaltenen Omamori und Ema haben nun einen Ehrenplatz im Studio.

Zudem betonte Fox erneut, dass diese Reisegruppe erkannte, wie wenig sie eigentlich über die japanische Kultur wussten – weshalb es umso vorteilhafter war, sich mit sachkundigen Personen auseinanderzusetzen. Zwar erzählt Sucker Punch mit „Ghost of Yotei“ eine fiktive Geschichte, dennoch soll sie ein gewisses Gefühl von Authentizität und Glaubwürdigkeit vermitteln.

State of Play zu Ghost of Yotei im Juli

Über neue Details und umfangreiches Gameplay-Material zu „Ghost of Yotei“ können sich die Fans im nächsten Monat freuen: Sony hat im Rahmen der jüngsten State of Play mit einem kurzen Teaser-Trailer eine eigene Ausgabe des Formats angekündigt, die sich vollständig auf das kommende Action-Adventure konzentrieren wird.

Beleuchtet werden sollen unter anderem die Erkundung der Spielwelt, das Kampfsystem sowie das grundlegende Gameplay. Ein genauer Termin für die State of Play zu „Ghost of Yotei“ steht bislang allerdings noch nicht fest.

Erscheinen wird „Ghost of Yotei“ am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PlayStation 5. Vorbestellungen sind bereits seit Anfang Mai möglich: Die digitale und physische Standard Edition wird durch eine digitale Deluxe Edition ergänzt. Für Sammler gibt es zudem die Collector’s Edition für 249,99 Euro, die exklusiv im PlayStation Direct Store bestellt werden kann und unter anderem Atsus Geistmaske enthält.

