God of War: Griechenland-Spin-off verschoben? Gerücht um späteren Release

Das angeblich geplante „God of War" mit Schauplatz in Griechenland soll Insider-Quellen zufolge nicht in diesem Jahr erscheinen. Intern sei es zu einer Verschiebung gekommen.

In der Gerüchteküche mehren sich die Hinweise auf ein neues „God of War“, das sich deutlich vom bisherigen Serienverlauf unterscheiden könnte. Heute kam ein weiteres Gerücht hinzu, dieses Mal zu einer möglichen Verschiebung des Spiels.

In einer neuen Folge des Gaming-Podcasts „The Last of the Nintendogs“ äußerte sich der in der Regel gut informierte Journalist Jeff Grubb zu mehreren kommenden Titeln, darunter auch das bislang nicht offiziell angekündigte „God of War“.

Dem Vernehmen nach soll der neue Ableger in Griechenland spielen und im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Perspektive bieten. Laut Grubb verzögert sich der Launch jedoch. So erwähnte er „Marathon und das noch nicht angekündigte neue griechische God-of-War-Projekt, das, wie ich gehört habe, ebenfalls auf 2026 verschoben wurde.“

Ein mögliches Prequel in Griechenland

Offizielle Informationen zum mutmaßlich neuen „God of War“ stehen aus. Sony hat sich bislang nicht zu einem solchen Projekt geäußert. Insider vermuten jedoch, dass es sich um ein kleineres Spin-off handelt, das als 2.5D-Metroidvania umgesetzt wird. Im Gespräch ist Kratos’ Bruder Deimos als spielbare Hauptfigur. Die Handlung soll vor Kratos’ Aufstieg zum Kriegsgott angesiedelt sein.

Schon im Februar hatte der Brancheninsider Tom Henderson über einen möglichen Griechenland-Ableger spekuliert. Er brachte ein Prequel ins Spiel, das Kratos’ frühe Jahre und seine Beziehung zu Zeus beleuchten könnte. Diese Spekulationen wurden im März von Jeff Grubb aufgegriffen, der von einem neuen Nebenprojekt sprach, allerdings ohne Bezug auf eine mögliche Remaster-Sammlung der alten Serienteile.

Weitere Hinweise deuten darauf hin, dass sich das nächste „God of War“ in Umfang und Struktur eher an klassischen Metroidvania-Spielen orientieren wird, vergleichbar etwa mit „Prince of Persia: The Lost Crown“. Ein vollwertiger AAA-Hauptteil der Reihe ist demnach wohl nicht zu erwarten.

Ursprünglich war eine frühere Veröffentlichung im Gespräch. Sollte sich der Release jedoch tatsächlich auf 2026 verschieben, ist es gut möglich, dass Sony auch mit der offiziellen Vorstellung noch länger wartet. Beim rekordverdächtigen „State of Play“-Event im Rahmen des Summer Game Fests war der Titel jedenfalls nicht vertreten.

