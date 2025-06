PS VR2: Eines der erfolgreichsten Spiele verliert den Support

„Beat Saber“, eines der meistverkauften und am breitesten verfügbaren Virtual-Reality-Spiele, erhält auf den PlayStation-VR-Plattformen künftig keinen weiteren Support. Die Entwickler von Beat Games – mittlerweile Teil der Oculus Studios von Meta – beenden die Aktualisierung und Inhaltsversorgung für PSVR und PS VR2.

Ende des Supports im Juni 2025, Multiplayer-Abschaltung folgt

Wie Beat Games offiziell bestätigt hat, erscheint heute das letzte Update für die PlayStation-Versionen von „Beat Saber“. Danach wird es keine neuen Songs oder DLC-Pakete mehr geben. „Da wir in die Zukunft blicken und den nächsten großen Sprung für Beat Saber planen, haben wir beschlossen, ab Juni 2025 keine weiteren Updates für PS4 und PS5 bereitzustellen“, teilte das Studio mit.

Das Spiel bleibt auf beiden Konsolen weiterhin spiel- und kaufbar, eine vollständige Abschaltung erfolgt nicht. Allerdings endet auch der Multiplayer-Support: Ab dem 21. Januar 2026 wird der Online-Modus auf PSVR und PS VR2 nicht mehr verfügbar sein. Cross-Buy bleibt zwischen dem PS4- und dem PS5-Basisspiel hingegen aktiv.

Trotz dieser Einschränkungen verspricht das Studio, dass bestehende Nutzer nicht allein gelassen werden: „Wir werden diesen Spielern weiterhin Kundensupport bieten und sicherstellen, dass sie ein reibungsloses Erlebnis auf der PlayStation-Plattform haben.“

Als letzter neuer Inhalt für die PlayStation-Versionen erschien am 5. Juni 2025 ein Musikpaket mit Lady Gagas „Abracadabra“.

Fokus auf andere Plattformen

Während PlayStation-Spieler künftig auf neue Inhalte verzichten müssen, werden andere Plattformen wie Meta Quest, PICO und Steam weiterhin versorgt. Bereits im November 2024 wurde allerdings der Support für die erste Generation der Meta Quest eingestellt.

„Unsere Leidenschaft für VR bleibt ungebrochen. Wir sind gespannt auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen, und darauf, was wir den Beat Saber-Fans bieten können, die uns in den letzten sieben Jahren auf dieser Reise begleitet haben“, so das Unternehmen mit Blick auf die Spieler, die auch künftig neue Inhalte erwarten dürfen. Eine FAQ zur Beendigung des Support liefert weitere Informationen.

Der Quasi-Wegfall von „Beat Saber“ gilt als weiterer Rückschlag für PlayStation VR2. Zwar wird das Headset weiterhin unterstützt, jedoch vorwiegend durch Drittanbieter und Spiele, die auch auf anderen Systemen verfügbar sind. Mit dem 2024 veröffentlichten „Astro Bot“ wurde PS VR2 gänzlich ignoriert, was erahnen ließ, welchen Stellenwert die Hardware bei Sony noch hat. Immerhin: Im vergangenen Februar erfolgte für PS VR2 eine offizielle Preissenkung.

