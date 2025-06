Red Dead Redemption 2: Doch keine PS5-Ankündigung? John-Marston-Sprecher rudert bei Andeutung zurück

Vor wenigen Tagen deutete Rob Wiethoff, Synchronsprecher von „Red Dead Redemption“-Protagonist John Marston, „aufregende Neuigkeiten“ an. Doch jetzt ruderte er mit seiner Aussage zurück und gab zu, womöglich „einige Leute in die Irre geführt“ zu haben.

Am Wochenende versetzte Rob Wiethoff, bekannt als Synchronsprecher von John Marston, die „Red Dead Redemption“-Fangemeinde in helle Aufregung: Nachdem es seit der Veröffentlichung von „Red Dead Redemption 2“ im Jahr 2018 ruhig um Rockstars beliebte Wild-West-Reihe geworden ist, stellte Wiethoff in einen Twitch-Stream „aufregende Neuigkeiten“ in Aussicht.

Nachdem zuletzt Gerüchte über ein Update für die PS5 und Xbox Series X/S kursierten, zählten die Fans schnell eins und eins zusammen. Doch womöglich könnte es sich bei den von Wiethoff angedeuteten Neuigkeiten um etwas gänzlich anderes handeln. Jetzt verpasste der Synchronsprecher den Erwartungen nämlich einen Dämpfer und ruderte bezüglich seiner Andeutung zurück.

Marston-Sprecher gesteht, womöglich „einige Leute in die Irre geführt“ zu haben

Wurde es Rob Wiethoff nach seinen Andeutungen zu heiß? Seine Aussagen gingen regelrecht viral und riefen auch Roger Clark, den Darsteller von Arthur Morgan, dem Protagonisten des zweiten Teils, auf den Plan. Ein Nutzer fragte Clark auf X (ehemals Twitter), ob er wisse, wovon Wiethoff spreche. Clark bejahte dies, und sogar Noshir Dalal, der Van-der-Linde-Bandenmitglied Charles Smith spricht, reagierte mit einem vielsagenden GIF.

Doch in einem neuen YouTube-Video stellte Wiethoff jetzt klar: „Ich mache keine Ankündigungen für Rockstar Games. Rockstar Games macht Ankündigungen für Rockstar Games. Und sie nutzen mich nicht dafür.“ Zwar wollte er weder etwas bestätigen noch dementieren, betonte aber, womöglich „einige Leute in die Irre geführt“ zu haben.

Um was genau es sich bei den von Wiethoff angedeuteten „aufregenden Neuigkeiten“ handelt, erfahren wir wohl spätestens am Freitag. „Ich habe so aufregende Neuigkeiten“, erklärte Wiethoff in seinem Stream. „Ich kann sie im Moment nicht mit euch teilen. Es bringt mich absolut um. Ende dieser Woche, hoffentlich früher, nicht gleich morgen, aber definitiv vor Freitag.“

Die Gerüchte über ein Next-Gen-Update für „Red Dead Redemption 2“ tauchten zuletzt Mitte Mai auf: Personen aus dem Umfeld von Entwickler Rockstar Games haben Berichten zufolge in Erfahrung bringen können, dass ein entsprechendes Update in Arbeit sein. Zeitgleich oder womöglich auch etwas später solle zudem eine Switch 2-Version des Open-World-Abenteuers erscheinen.

Anfang dieses Monats meldete sich schließlich auch der bekannte Leaker und Insider NateTheHate zu diesem Thema zu Wort und brachte sogar einen möglichen Release-Zeitraum ins Spiel. Seinen Angaben zufolge soll „Red Dead Redemption 2“ ein paar Monate nach dem Launch der Switch 2, der am 5. Juni erfolgte, für die PS5, Xbox Series X/S und die neue Nintendo-Konsole erscheinen – demnach im Spätsommer oder Herbst.

„Diese Gerüchte stimmen. Red Dead Redemption 2 erhält ein Next-Gen-Update und erscheint noch in diesem Jahr für Nintendo Switch 2“, erklärte der Branchenkenner. Rockstar Games und Take-Two haben bislang noch nicht geäußert. Nun heißt es wohl erst einmal, den kommenden Freitag abzuwarten.

