Return to Silent Hill: Kinofilm erhält Starttermin, doch was ist mit Deutschland?

Die Verfilmung vom „Silent Hill 2" startet Anfang 2026 in den US-Kinos. Die Rückkehr in das Horror-Universum bringt bekannte Namen auf die Leinwand. Doch wie steht es um Deutschland?

Jahre nach der Ankündigung rückt die Veröffentlichung von „Return to Silent Hill“ in greifbare Nähe. Der dritte Film der auf der gleichnamigen Videospielreihe basierenden Horrorserie kommt in wenigen Monaten in die US-Kinos.

Laut der heutigen Ankündigung erfolgt der US-Kinostart von „Return to Silent Hill“ am 23. Januar 2026. In Deutschland wird der Film von Leonine veröffentlicht. Ein konkreter Starttermin liegt nicht vor. Allerdings dürfte der Start in Nordamerika die grobe Richtung vorgeben.

Immerhin: Für den deutschen Markt existiert bereits eine Altersfreigabe. Wie schon bei den beiden Vorgängern wurde der Film ab 16 Jahren freigegeben.

Christophe Gans und weitere bekannte Namen

Während hinter dem Kinostart von „Return to Silent Hill“ in Deutschland noch ein Fragezeichen steht, sind andere Details kein Geheimnis mehr: Die Regie übernahm Christophe Gans, wie schon beim ersten Teil der Filmreihe aus dem Jahr 2006.

Gemeinsam mit Sandra Vo-Anh und William Josef Schneider schrieb er zudem das Drehbuch. Die Hauptrollen spielen Jeremy Irvine („Mamma Mia! Here We Go Again“) als James Sunderland und Hannah Emily Anderson („The Purge“) als Mary.

Die Handlung von „Return to Silent Hill“ basiert auf dem Spiel „Silent Hill 2“. James erhält einen mysteriösen Brief von seiner verstorbenen Frau Mary, der ihn zurück in die namensgebende Stadt Silent Hill führt. Dort trifft er auf groteske Kreaturen und muss sich seinen inneren Dämonen stellen. Zu den ikonischsten Gegenspielern gehört einmal mehr der “Pyramid Head”.

Akira Yamaoka, der Original-Komponist der Spielreihe, ist ebenfalls am Projekt beteiligt. Zudem wird Evie Templeton, die bereits im „Silent Hill 2“-Remake als Laura zu hören war, voraussichtlich auch im Film eine Sprechrolle einnehmen. Davis Films und Ashland Hill Media Finance produzieren den Streifen.

„Return to Silent Hill“ erscheint passend zum 20-jährigen Jubiläum der ersten „Silent Hill“-Verfilmung aus dem Jahr 2006, die mit Radha Mitchell, Sean Bean und Laurie Holden in den Hauptrollen kommerziell erfolgreich war. Die 2012 veröffentlichte Fortsetzung „Silent Hill: Revelation“ konnte hingegen weder Kritiker noch Publikum überzeugen.

Die kommenden Monate dürften weitere Details zur internationalen Veröffentlichung bringen. Sobald der deutsche Kinostart feststeht, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

