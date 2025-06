Stellar Blade: Könnte nach PC und PS5 noch für eine weitere Plattform erscheinen – Gerücht

In den vergangenen Stunden kam das Gerücht auf, dass "Stellar Blade" nach dem Release für den PC und die PS5 noch für eine weitere Plattform erscheinen könnte. Doch was hat es mit dem Ganzen auf sich?

Nach dem PS5-Release im vergangenen Jahr erschien der von Shift Up entwickelte Action-Titel „Stellar Blade“ kürzlich auch für den PC. Auf dem PC entwickelte sich das Abenteuer von Eve umgehend zu einem kommerziellen Erfolg und verkaufte sich wie bereits von Shift Up prognostiziert deutlich schneller als auf der PS5.

Aktuellen Berichten zufolge könnte Shift Up auf kurz oder lang noch eine weitere Plattform versorgen: Die Switch 2. Das entsprechende Gerücht fand seinen Ursprung im südkoreanischen „PlayForum“, in dem ein Nutzer berichtete, dass Shift Up die Arbeiten an einer Switch 2-Version von „Stellar Blade“ bestätigt haben soll.

Um erst gar Spekulationen aufkommen zu lassen, veröffentlichte Shift Up eine Stellungnahme zu den aktuellen Gerüchten.

Wie stehen die Chancen auf eine Switch 2-Portierung?

Ein Sprecher des Studios betonte, dass Shift Up keine Umsetzung von „Stellar Blade“ auf Nintendos frisch veröffentlichte Konsole bestätigt oder gar angekündigt habe. Allerdings heißt es weiter, dass die Entwickler intern die Möglichkeit einer Portierung für die Switch 2 ausloten.

Inwieweit dieses Vorhaben letztlich in die Tat umgesetzt werden kann, bleibt jedoch abzuwarten. Schließlich liegen die Rechte an „Stellar Blade“ bei Sony Interactive Entertainment.

Damit „Stellar Blade“ den Weg auf die Switch 2 finden kann, müssten die PlayStation-Macher, die die Entwicklung des Action-Hits sowohl technisch als auch finanziell unterstützten und zudem den Vertrieb übernahmen, zunächst grünes Licht geben. Dass Sony Interactive Entertainment möglichen Veröffentlichungen für die Switch-Systeme grundsätzlich offen gegenübersteht, zeigte die jüngere Vergangenheit.

Bislang beschränkte sich der Konzern jedoch auf kleinere Projekte wie „LEGO Horizon Adventures“, während große Marken weiterhin ausschließlich für die PlayStation-Konsolen und seit einiger Zeit auch für den PC erscheinen.

Nachfolger befindet sich bereits in Arbeit

Im Rahmen einer internen Präsentation bestätigte Shift Up kürzlich die laufenden Arbeiten an „Stellar Blade 2“, das unter Umständen früher erscheinen könnte, als viele erwartet hätten. So hoffen die Entwickler, den Nachfolger im besten Fall bereits 2027 zu veröffentlichen.

Allzu viele Details zu „Stellar Blade 2“ nannte Shift Up zwar noch nicht, sprach jedoch davon, einen Schwachpunkt des ersten Teils ausbessern zu wollen.

Wie Game Director Hyung-tae Kim in einem Interview erklärte, bestehe vor allem im Bereich der Story und ihrer Inszenierung noch Verbesserungspotenzial. Ein Manko, das Kim auf finanzielle Einschränkungen während der Entwicklung zurückführte. So sah sich das Studio aus Kostengründen gezwungen, ursprünglich geplante Zwischensequenzen und andere narrative Inhalte zu streichen.

Dies wiederum wirkte sich negativ auf die Geschichte von „Stellar Blade“ aus, die im Nachfolger deutlich reichhaltiger ausfallen soll.

