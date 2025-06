Switch 2 im Visier: Konsolen im Millionenwert bei Lkw-Raub in den USA entwendet

In der vergangenen Woche veröffentlichte Nintendo die Switch 2 und stellte mit der neuen Konsole weltweit mehrere Rekorde auf. Unter anderem wurde bekannt gegeben, dass sich die Switch 2 am ersten Tag mehr als 3,5 Millionen Mal verkauft hat.

Darüber hinaus gelang es Nintendo sowohl in Japan als auch in den USA, mit dem Nachfolger der Switch den erfolgreichsten Konsolen-Launch aller Zeiten zu feiern. Einem aktuellen Artikel zufolge befeuert die hohe Nachfrage nach der frisch veröffentlichten Konsole mitunter auch kriminelle Energie.

Wie 9News (via MyNintendoNews) berichtet, kam es in den USA Anfang des Monats zu einem Diebstahl, bei dem Switch-2-Konsolen im Wert von mehr als einer Million US-Dollar entwendet wurden.

Über 2.800 Switch-2-Konsolen gestohlen

Laut 9News wurde dem Sheriff’s Office des Arapahoe County das Verbrechen am Sonntag, dem 8. Juni 2025, gegen 8 Uhr morgens gemeldet. Weiter heißt es, dass der Fahrer eines Lkw angab, während einer Inspektion vor Fahrtantritt festgestellt zu haben, dass jemand seinen Anhänger aufgebrochen und mehrere Paletten entwendet hatte.

Wie sich später herausstellte, wurden 2.810 Switch-2-Systeme von der Ladefläche des Anhängers gestohlen. Bei einem angesetzten Verkaufspreis von 499,99 US-Dollar pro Konsole belaufe sich der Schaden auf umgerechnet knapp 1,4 Millionen US-Dollar.

Der Fahrer sagte den Beamten, er sei auf dem Weg zu einer GameStop-Filiale in Grapevine, Texas gewesen, nachdem er eine Ladung bei Nintendo of America in Redmond, Washington, entgegengenommen hatte. Weiter erklärte er, dass er zunächst nicht gewusst habe, was sich genau in dem Anhänger befand – nur, dass es sich um Spiele beziehungsweise Spielzeug handelte.

Laut 9News ermitteln die Behörden weiterhin, wo genau der Diebstahl stattgefunden hat und wie es dem Täter oder den Tätern überhaupt gelang, so viele Geräte zu stehlen, ohne Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Nintendo äußert sich zu möglichen Lieferengpässen

Pünktlich zum Launch der Switch 2 sprach Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, kürzlich über mögliche Lieferengpässe. Wie Bowser betonte, werde Nintendo alles daransetzen, trotz der hohen Nachfrage ausreichend Switch-2-Systeme bereitzustellen, um Engpässe zu vermeiden und sicherzustellen, dass jeder Spieler, der Interesse an dem System hat, eine Switch 2 kaufen kann.

„Wir haben eine stetige Zufuhr an Produktion, die hereinkommen wird, und wir glauben, dass wir in der Lage sein werden, diese Nachfrage den ganzen Sommer über – bis zum Vatertag und dann auch in die Weihnachtszeit hinein – zu decken“, sagte Bowser.

In Europa ist die Switch 2 zum Preis von 469,99 Euro erhältlich. Zudem bietet Nintendo zeitlich begrenzt ein Bundle für 509,99 Euro an, das neben der Konsole einen Download-Code für den Fun-Racer „Mario Kart World“ enthält.

