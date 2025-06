007 First Light: Macher deuten den Bösewicht des James-Bond-Games an

007 First Light:

„007: First Light“ erzählt eine neue James-Bond-Geschichte, und dementsprechend wird es der britische Geheimagent auch mit einem neuen Gegenspieler zu tun bekommen. Um wen es sich dabei handeln könnte, deutete Hakan Abrak von Entwickler IO Interactive in einem Interview an.

Mit „007: First Light“ arbeitet das in Dänemark ansässige Entwicklerstudio IO Interactive, die vor allem für die „Hitman“-Reihe bekannt sind, am ersten neuen James-Bond-Spiel seit dem 2012 veröffentlichten „007: Legends“. Doch anstatt die bekannten Bücher oder Filme zu adaptieren, haben sich die Macher dazu entschieden, eine brandneue Geschichte zu erzählen.

Aus diesem Grund wird es der junge Bond in „007: First Light“ auch mit einem bislang noch unbekannten Bösewicht zu tun bekommen. Doch Fans wissen: ein Bond ist oftmals nur so gut wie sein Schurke, sodass die Gegnerspieler stets ein wichtiger Bestandteil sind. Zum Antagonisten im kommenden Spiel ist allerdings noch nichts bekannt, doch nun machte Hakan Abrak von IO Interactive erste Andeutungen.

007 gegen 009?

Wie Abrak, seines Zeichens CEO des Entwicklerstudios, in einem aktuellen Interview mit dem Rolling Stone Magazin durchblicken ließ, könnte James Bond es in „007: First Light“ mit jemandem aus den eigenen Reihen zu tun bekommen. Demnach könnte es sich bei Agent 009 – wie auch schon der erste Trailer vermuten ließ – um den Bösewicht handeln.

„Ich finde das an sich schon spannend, denn Verrat ist in der Welt der Spione allgegenwärtig – genau wie Doppelagenten und Ähnliches, von denen wir ja auch in der realen Welt hören. Ohne zu viel von der Geschichte zu verraten, kann ich sagen, dass 009 eine sehr wichtige Rolle spielt“, sagte Abrak.

Der IO-CEO weiter: „Das Interessante dabei ist, dass das Doppel-Null-Programm seit geraumer Zeit stillgelegt war. Die M, die wir treffen, glaubt jedoch fest an das menschliche Potenzial und ist überzeugt davon, das Programm wiederzubeleben. Das ist wirklich aufregend. Warum lag es brach? Weshalb wurde es eingeschränkt? Und welche Rolle spielte 009 dabei?“

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Bond mit einem MI6-Agenten zu tun bekommt: In „GoldenEye“ war es 006 und auch „Skyfall“ präsentierte mit der Figur von Javier Bardem einen ehemaligen Spion. 009 tauchte in früheren Filmen ebenfalls schon auf, etwa in „Spectre“ oder „Octopussy“.

Gerüchte um den James-Bond-Darsteller

Und während fleißig über den Bösewicht in „007: First Light“ spekuliert werden kann, fragen sich die Fans ebenfalls, wer womöglich den jungen Bond im kommenden Spiel verkörpern könnte. Bereits nach der Ankündigung hatte die Community eine Vermutung: Möglicherweise könnte es sich um den 30-jährigen irischen Schauspieler Patrick Gibson handeln.

IO Interactive hat sich bislang noch nicht zu diesem Thema geäußert, doch Gibson selbst befeuerte die Gerüchte um seine Person zuletzt persönlich. Wie er auf Nachfrage bestätigte, arbeitet er derzeit nämlich tatsächlich an einem Videospiel – einen Namen nannte er jedoch nicht. Gibson war zuletzt auch als junger Dexter in der Serie „Dexter: Original Sin“ zu sehen.

Die Veröffentlichung von „007: First Light“ ist für das kommenden Jahr geplant und soll für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erfolgen. Ein genauer Release-Termin ist bislang aber noch nicht bekannt.

