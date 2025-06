Climate Station für PS5 und PS VR2: Interaktive Klimaforschung als digitales Erlebnis und ihr müsst keinen Cent bezahlen

Sony hat mit “Climate Station” eine Anwendung veröffentlicht, die reale Klimadaten interaktiv und visuell aufbereitet. Die App ist im PlayStation Store für PS5 und PS VR2 erhältlich und basiert auf einer Kooperation mit der Playing for the Planet Alliance der Vereinten Nationen.

„Climate Station“ ist kein Spiel im herkömmlichen Sinne, sondern eine wissenschaftlich fundierte Klimasimulation. Entwickelt von Sony Interactive Entertainment, soll sie laut Hersteller komplexe Klimadaten erstmals auf Konsolen erlebbar machen.

Der Download ist gratis: “Climate Station” wird kostenlos im PlayStation-Store angeboten und unterstützt sowohl die PS5 als auch die PlayStation VR2. Nutzer erhalten Zugang zu wissenschaftlichen Daten und Modellen, die unter anderem vom Weltklimarat (IPCC) bereitgestellt werden.

Die Inhalte sind interaktiv aufbereitet: Auf der PS5 erfolgt die Steuerung über den DualSense-Controller, während die Erde bei der Nutzung von PS VR2 mithilfe der VR2-Sense-Controller direkt im virtuellen Raum manipuliert werden kann.

Zum Einstieg in “Climate Station” gibt es eine Einführung in die Grundfunktionen. Nach und nach werden weitere Inhalte freigeschaltet, die in vier Module gegliedert sind:

Wetterjahr: Ein Zeitraffer zeigt globale Wetterphänomene über die Jahreszeiten hinweg. Dabei werden auch Extremereignisse wie Stürme, Dürren oder Brände visualisiert – inklusive Daten zum menschlichen Einfluss und wirtschaftlichen Auswirkungen.

Beobachtungen: Die seit 1901 aufgezeichneten Temperaturveränderungen werden auf einem 3D-Globus mit farbigen Markern dargestellt. Regionale Detailansichten ermöglichen Einblicke in Monatsdaten und Langzeitentwicklungen.

Projektionen: Fünf Szenarien skizzieren mögliche Entwicklungen bis zum Jahr 2100, abhängig von globalen Emissionspfaden. Thematisiert werden unter anderem Biodiversität, Extremwetter und kritische Kipppunkte des Klimasystems.

Kommentar-Bibliothek: ein Videomodul mit rund 90 Minuten kommentierter Inhalte. Fachleute erklären Klimamodelle, Wetterphänomene und zentrale Konzepte in kompakten Formaten.

Die App richtet sich laut Sony sowohl an ein interessiertes Publikum ohne Vorwissen als auch an Nutzer mit tiefergehendem wissenschaftlichem Interesse.

Teil des Projektes Playing for the Planet Alliance

Sony setzt bei „Climate Station“ auf dieselbe technische Grundlage wie bei hauseigenen AAA-Titeln. Die 3D-Visualisierungen wiederum basieren auf echten wissenschaftlichen Daten, ergänzt durch interaktive Karten, Diagramme und weitere Visualisierungselemente. Datenquellen sind unter anderem der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC), Umweltbehörden sowie internationale Forschungseinrichtungen.

„Climate Station“ erscheint im Rahmen von Sonys Engagement in der Playing for the Planet Alliance, einer UN-Initiative zur Förderung ökologischer Verantwortung in der Spielebranche. Ziel ist es, komplexe Umweltfragen über digitale Medien zugänglich zu machen und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit auch im Gaming-Bereich zu stärken.

Kurz nach dem Launch verzeichnet “Climate Station” mehr als 200 Bewertungen im PlayStation-Store. Im Durchschnitt erhielt die App 4,33 von 5 möglichen Sternen. Und wie erwähnt: Die App ist kostenlos.

