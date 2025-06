Crimson Desert: Wann erscheint das Action-RPG? Pearl Abyss nennt möglichen Termin (Update)

Update: In der Zwischenzeit meldete sich das Studio selbst zu Wort und wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass der ins Gespräch Release am 2. November 2025 das Ergebnis „eines Übersetzungsfehlers“ sei. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für „Crimson Desert“ werde folgen, sobald dieser intern feststeht.

Pearl Abyss weiter: „Wenn das Unternehmen bereit ist, einen Veröffentlichungstermin bekannt zu geben, wird dies über die offiziellen Kanäle erfolgen.“

Ursprüngliche Meldung: Anfang des Monats kam es zu einem Leak, wonach das Open-World-Action-RPG „Crimson Desert“ möglicherweise am 2. Dezember 2025 für PC und aktuelle Konsolen erscheinen soll.

Seitdem haben die Verantwortlichen von Pearl Abyss den vermeintlichen Veröffentlichungstermin nicht kommentiert. Nun nannte das südkoreanische Studio in einem Interview gegenüber der Website Money Today Broadcasting (MTN) aber offenbar selbst einen möglichen Termin.

Ein Sprecher von Pearl Abyss erklärte laut MTN, dass sich das Team aktuell in der finalen Entwicklungsphase befinde. Weiter hieß es, man peile einen Release am 2. November 2025 an – natürlich vorausgesetzt, dass in der finalen Phase alles planmäßig verläuft.

Das Studio spricht nur von einem Release im Jahr 2025

Pearl Abyss hat sich zu dem Bericht von MTN noch nicht offiziell geäußert. Eine Pressemitteilung, die den 2. November 2025 als Veröffentlichungstermin von „Crimson Desert“ bestätigt, steht zum Zeitpunkt dieser Meldung ebenfalls noch aus. Sobald das Studio eine entsprechende Ankündigung vornimmt, erfahrt ihr es auf PLAY3.de natürlich sofort.

Zuletzt gab Pearl Abyss lediglich an, das ambitionierte Projekt im Laufe des Jahres für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlichen zu wollen.

Allerdings könnte der eingangs erwähnte Leak in der Tat darauf hindeuten, dass die offizielle Enthüllung des Veröffentlichungstermins nicht mehr lange auf sich warten lässt. Neben dem möglichen Termin nannte der für den Leak verantwortliche Händler auch Details zu den Editionen, in denen „Crimson Desert“ erscheinen soll.

Neben der Standard-Ausgabe plant Pearl Abyss demnach eine Deluxe- sowie eine Collector’s Edition. Während der Händler den Preis der Deluxe Edition mit 70 Euro angibt, soll die Collector’s Edition, zu der ihr hier Bildmaterial findet, knapp 300 Euro kosten.

Die folgende Übersicht zeigt, welche Inhalte in den beiden Editionen enthalten sein sollen. Bitte beachtet, dass Pearl Abyss dies bislang noch nicht offiziell bestätigt hat.

Deluxe Edition

Ein Exemplar von Crimson Desert

Vorbestellerbonus

Deluxe-Steelbook-Paket

Kliff-Anstecknadel (Pin)

Textilkarte des Pywel-Gebiets

Brief vom Entwicklerteam

Collector’s Edition

Inhalte der Deluxe Edition

Ultimativer Bonus

Goldstern- und Kliff-Diorama

Illustriertes Notizbuch

Alchemistentruhe

