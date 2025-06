Digimon Story Time Stranger: Vorbestellungen gestartet – 200 Euro teure Collector’s Edition und weitere Versionen im Überblick

„Digimon Story: Time Stranger“, der bereits siebte Teil der gleichnamigen JRPG-Reihe, wird im Oktober erscheinen und lässt sich ab sofort such vorbestellen. Neben der regulären Version stehen drei weitere Editionen zur Auswahl, darunter auch eine spezielle Collector's Edition für 200 Euro.

Im Rahmen der diesjährigen Februar-Ausgabe der State of Play wurde mit „Digimon Story: Time Stranger“ der bereits siebte Teil der beliebten JRPG-Reihe enthüllt, die 2006 ihren Anfang auf dem Nintendo DS fand. Der letzte Ableger, „Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory“, wurde hierzulande im Januar 2018 für die PS4 und PS Vita veröffentlicht, während „Time Stranger“ am 3. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird.

Und wie Publisher Bandai Namco Games jetzt bekannt gegeben hat, kann das kommende Rollenspiel ab sofort für alle Plattformen vorbestellt werden. Zur Verfügung stehen insgesamt vier verschiedene Versionen, die allesamt unterschiedliche Inhalte bieten und zum Teil in digitaler, aber auch in physischer Form verfügbar sind – inklusive einer umfangreichen Collector’s Edition für stolze 200 Euro.

Digimon Story: Time Stranger jetzt vorbestellen – diese Edition stehen zur Auswahl

Den Anfang macht natürlich die obligatorische Standard Edition, die sowohl digital als auch physisch erhältlich ist. Die Deluxe und Ultimate Edition, die mit einigen Extras daherkommen, können hingegen nur digital erworben werden. Die üppige Collector’s Edition, die unter anderem auch eine 3D-Figur von Jupitermon enthält, lässt sich logischerweise nur physisch und zudem exklusiv über den Bandai Namco Story vorbestellen.

Standard Edition

Die herkömmliche Variante von „Digimon Story: Time Stranger“ kostet 69,99 Euro und kann sowohl digital im PS Store als auch physisch via Amazon oder anderen gängigen Einzelhändlern vorbestellt werden. Vorbesteller freuen sich über ein Bonuspaket, mit trainerbaren Digimon, einem Kostüm und einigen Items.

Bonuspaket für Vorbesteller Trainierbare Digimon: Agumon (Schwarz) und Gabumon (Schwarz) Kostüm „Uniform einer gewissen Schule“ Protagonist (Dan Yuki) Kostüm „Uniform einer gewissen Schule“ Protagonistin (Kanan Yuki) Kostüm „Uniform einer gewissen Schule“ Abenteuer-Item-Set Verbrauchsgegenstände: Medizinisches Spray DX x3 Verbrauchsgegenstände: Multi-Wiederherstellung DX x3 Verbrauchsgegenstände: Komplettes Wiederbelebungsspray x3 Ausrüstung: Angreifer-Zubehör I x1 Ausrüstung: Beschützer-Zubehör I x1



Digitale Deluxe Edition

Für 99,99 Euro ist die digitale Deluxe Edition von „Digimon Story: Time Stranger“ im PS Store erhältlich, die dafür aber mit einigen Extras aufwartet. Neben dem Bonuspaket für Vorbesteller werden folgende Inhalte geboten:

Saisonpass Zusätzliches Digimon- und Episodenpaket 1 Zusätzliches Digimon- und Episodenpaket 2 Zusätzliches Digimon- und Episodenpaket 3

Saisonpass-Bonus: Farm-Item „Goldener Moai“

Luxus-Editionsbonus: Kostüm „Cyber-Sleuth-Set“

Digitale Ultimate Edition

Das volle Paket gibt es mit der digitalen Ultimate Edition von „Digimon Story: Time Stranger“, die für 119,99 Euro im PS Store vorbestellt werden kann. Käufer freuen sich über den Torbesteller-Bonus, die Inhalte der Deluxe Edition und folgende Extras:

Kostümpaket Kostüm „Bademode-Set“ Kostüm „Auserwählte-Kinder-Set“ Kostüm „Digimon-Kostüm-Set“ Kostüm „Öffentliche-Sicherheit-Anzug“ und Spezialvorrat-Set

„Cyber Sleuth“-Hintergrundmusik-Paket

Frühes Freischalten: Besonderes Agumon und Gabumon

Collector’s Edition

Highlight für alle „Digimon“-Fans und Sammler ist natürlich die Collector’s Edition des Spiels, die jedoch mit 199,99 Euro zu Buche schlägt und exklusiv über den Bandai Namco Store vertrieben wird. Dafür sind neben den Inhalten der Deluxe und Ultimate Edition noch weitere extras enthalten:

Jupitermon: Zornmodus-Figur Erhalte die allererste 3D-Figur von Jupitermon: Zornmodus, einem der mächtigen Digimon der Olympischen Zwölf Größe: ca. 15 cm

Exklusives Artbook Tauche mit diesem wunderschönen, hundertseitigen Artbook in die Welt von Digimon Story Time Stranger ein. Das Artbook enthält exklusive Illustrationen und Konzeptzeichnungen Größe: B5 Sprachen: Japanisch/Englisch

„Digimon Card Game“-Set Enthält ein Set mit vier Premium-Digimon-Karten, die neue Illustrationen aus Digimon Story: Time Stranger zeigen



Eine Reise durch die Zeit, zwei Parallelwelten und über 450 Digimon

„Digimon Story: Time Stranger“ führt Spieler in das Tokio des Jahres 2038, als ein Agent einer Geheimorganisation kurz vor einer gewaltigen Explosion auf ein rätselhaftes Wesen trifft – und daraufhin acht Jahre in der Vergangenheit wieder erwacht. Aufgabe ist es, das Geheimnis hinter dem Vorfall zu lüften und den drohenden Weltuntergang zu verhindern. Dafür reist man zwischen der menschlichen und der digitalen Welt namens Iliad hin und her, um das Schicksal zu verändern und die Verbindung zwischen Digimon und Menschen zu erforschen.

Im Mittelpunkt des Gameplays steht natürlich das Sammeln und Züchten von über 450 verschiedenen Digimon. Mit den Kreaturen werden strategische und rundenbasierte Kämpfe ausgetragen, die sich zudem durch Evolutionen, Devolutionen sowie Anpassungen aufwerten lassen. Mit „Digimon Story: Time Stranger“ möchte Bandai Namco nicht nur langjährige Fans begeistern, sondern auch neue Spieler „vom Digimon-Charme zu überzeugen.“

