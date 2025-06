Elden Ring Nightreign: Neues Event Everdark Sovereigns gestartet – doch Spieler müssen sich beeilen 

Seit dem 30. Mai ist „Elden Ring: Nightreign“ erhältlich und schickt die Spieler zurück in die Zwischenlande: Ziel innerhalb des Roguelike-Spin-offs ist es, in den zufallsgenerierten Expeditionen die mächtigen Nightlords zu besiegen – insgesamt acht an der Zahl.

Um für etwas mehr Abwechslung – und vor allem für eine größere Herausforderung – zu sorgen, startete am heutigen Donnerstag, dem 19. Juni 2025, das erste Event mit dem Titel „Everdark Sovereigns“. Dadurch erscheinen die bekannten Nightlords in noch stärkeren Varianten. Allerdings haben die Spieler nicht ewig Zeit, sich den neuen Bossen entgegenzustellen.

Der erste Sovereign: Adel und seine Belohnungen

Die erste verbesserte Variante eines Nightlords stellt Adel, Baron of the Night (Gaping Jaw) dar. Sobald er erscheint, kann jeder Spieler, der bereits die Originalversion des Bosses besiegt hat, gegen seine „Everdark Sovereigns“-Form antreten. Doch Publisher Bandai Namco warnt: „Diese zeitlich begrenzten Versionen der Nightlords sind äußerst herausfordernd und stellen mit neuen Moves und gesteigerter Macht eine noch größere Bedrohung für die Nightfarers dar.“

Wer es schafft, einen Sieg zu erringen, erhält als Belohnung die sogenannten Sovereign-Siege – „einzigartige Token, die gegen besondere Reliquien und andere Gegenstände eingetauscht werden können“. Wenn eine verstärkte Version zum ersten Mal besiegt wird, erhält man zudem zusätzliche Siegel.

Adel wird allerdings nur bis zum 26. Juni um 14:59 Uhr unserer Zeit verfügbar sein – danach verschwindet er und der nächste Nightlord in seiner „Everdark Sovereigns“-Form wird erscheinen. In Aussicht gestellt wurden bereits die Bosse Sentient Pest und Darkdrift Knight. Die restlichen vier Obermotze sollen „zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt“ werden.

Zeitlimit sorgt für Unmut in der Community

Die Tatsache, dass Bandai Namco und FromSoftware die „Everdark Sovereigns“-Bosse und die damit verbundenen Belohnungen mit einem Zeitlimit versehen, kommt jedoch nicht bei allen Spielern gut an. „Nicht dauerhaft? Ist das unser verdammter Ernst?“, fragt einer der Spieler in einem X-Beitrag. An anderer Stelle heißt es, dass „FOMO in einem Elden-Ring-Spiel überhaupt nicht der richtige Schachzug“ wäre.

Auch ein anderer Nutzer stimmt zu: „Ich mag den FOMO-Aspekt nicht. Gaping Jaw ist nicht schwer, aber besondere Belohnungen hinter einer einzigartigen Währung zu verstecken, die wiederum an ein zeitlich begrenztes Event gebunden ist, fühlt sich wirklich schlecht an. Einer meiner Lieblingsaspekte an Nightreign war es, spielen zu können, wann immer man wollte, und das ist jetzt irgendwie verschwunden.“

Allerdings scheinen die „Everdark Sovereigns“-Bosse in „Elden Ring: Nightreign“ auch nicht für immer zu verschwinden: „Wenn diese Zeit abgelaufen ist, wird der Sovereign aus den verfügbaren Expeditionen verschwinden … vorerst“, heißt es seitens Bandai Namco in der Ankündigung.

Weitere Meldungen zu Elden Ring Nightreign.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren