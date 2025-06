Final Fantasy Tactics: Multiplayer & zusätzliche Klassen – Content der PSP-Version im Remaster enthalten?

Ende September kehrt "Final Fantasy Tactics" in Form des Remasters "The Ivalice Chronicles" auf PC und Konsolen zurück. In einem Interview ging Game Director Kazutoyo Maehiro auf die Frage ein, wie es um die exklusiven Inhalte der PSP-Version "The War of the Lions" steht.

Die Juni-Ausgabe der State of Play nutzte Square Enix, um das Remaster zum Strategie-Rollenspiel-Klassiker „Final Fantasy Tactics“ endlich offiziell anzukündigen.

Wie der Publisher bekannt gab, enthält die Neuauflage, die unter dem Namen „Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles“ erscheint, gleich zwei Spiele. Neben einem technisch wie spielerisch überarbeiteten Remaster ist das Original aus dem Jahr 1997 enthalten. Doch wie steht es eigentlich um die Inhalte der 2007 veröffentlichten PSP-Version, die damals unter dem Namen „Final Fantasy Tactics: The War of the Lions“ erschien?

Diese Frage beantwortete Game Director Kazutoyo Maehiro in einem Interview und wies darauf hin, dass sich die Entwickler bewusst dazu entschieden, die zusätzlichen Inhalte von „The War of the Lions“ bei den Arbeiten an „The Ivalice Chronicles“ nicht zu berücksichtigen.

Game Director begründet seine Entscheidung

Im Rahmen der PSP-Portierung versah Square Enix „Final Fantasy Tactics“ mit exklusivem Content wie einem Mehrspieler-Modus, zusätzlichen Klassen oder neuen Charakteren. Doch warum entschieden sich Maehiro und sein Team dazu, die besagten Inhalte bei der Entwicklung von „The Ivalice Chronicles“ nicht aufzugreifen?

„Natürlich haben wir die Ergänzung neuer Jobs, Fähigkeiten und Charaktere in Betracht gezogen – einschließlich der Klassen, die in The War of the Lions enthalten waren. Doch die Originalversion von Final Fantasy Tactics ist sowohl aus spielerischer als auch erzählerischer Sicht ein äußerst vollständiges Spiel“, erklärte der Game Director.

Maehiro führte aus: „Würden wir größere Änderungen vornehmen, wäre das nicht nur für Fans des Originals ein Verlust, sondern auch für all jene, die das Spiel zum ersten Mal erleben. Vor diesem Hintergrund war unser erster Schritt bei der Wiederbelebung von Final Fantasy Tactics, uns eng an das Original zu halten und den Fokus auf die ursprünglichen Charaktere, Jobs und das klassische Spielerlebnis zu legen.“

Unterm Strich ging es den Entwicklern laut dem Game Director darum, mit „The Ivalice Chronicles“ ein Remaster zu schaffen, das sich so nah wie möglich am Original von 1997 orientiert.

Maehiro weiter: „Deshalb haben wir auch die ursprünglichen visuellen und Soundeffekte nachgebildet und übernommen. Etwas, das besonders langjährige Fans beim Spielen hoffentlich zu schätzen wissen werden.“

Remaster befindet sich seit 2018 in Arbeit

„Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles“ erscheint am 30. September 2025 unter anderem für die PlayStation-Konsolen. Die Standard-Fassung bietet Square Enix im PlayStation Store für 59,99 Euro an. Hinzukommt eine digitale Deluxe Edition für 69,99 Euro, die zusätzliche Inhalte wie Waffen und Rüstungsfarben umfasst.

Wie Maehiro im Gespräch mit der japanischen Famitsu verriet, befindet sich das Remaster seit 2018 in Arbeit. Da er parallel an „Final Fantasy 16“ mitwirkte, konnte er sich allerdings erst nach der Fertigstellung und Veröffentlichung des Rollenspiels ernsthaft den Arbeiten an „The Ivalice Chronicles“ widmen.

