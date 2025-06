Gears of War Reloaded: Zweite Beta verlängert und erweitert – Was steckt drin?

Die Multiplayer-Beta von “Gears of War: Reloaded" erhält eine Verlängerung und zusätzliche Inhalte. Als Reaktion auf die technischen Probleme der ersten Phase integriert das Entwicklerstudio The Coalition einen zusätzlichen Modus und eine weitere Karte. Hinzu kommen die zuvor geplanten Ergänzungen.

Das kommende Beta-Wochenende von “Gears of War: Reloaded” wird ausgedehnt und inhaltlich erweitert. Die Testphase startet am Freitag, dem 20. Juni, um 21 Uhr und endet am Montag, dem 23. Juni, um 6 Uhr. Damit steht die Beta neun Stunden länger zur Verfügung als zuvor geplant.

Hintergrund dieser Maßnahme sind anhaltende Beschwerden über die erste Beta-Phase, die am vergangenen Wochenende von technischen Problemen überschattet wurde. Serverinstabilitäten und plötzliche Offline-Zeiten führten dazu, dass viele Spieler die Testphase nicht nutzen konnten.

Zusätzliche Inhalte in der zweiten Beta

Im Vergleich zur ersten Phase ist die überarbeitete Beta von “Gears of War: Reloaded” deutlich umfangreicher. Neben dem zuvor angekündigten Zusatz-Modus King of the Hill (KOTH) ist auch Execution verfügbar. Darüber hinaus wird die Kartenrotation erweitert. Die Kartenzuordnung in der Beta erfolgt abhängig vom Spielmodus:

King of the Hill & Execution:

Gridlock

Raven Down

Courtyard

War Machine

Canals

Team Death Match:

Gridlock

Gold Rush

Raven Down

Courtyard

War Machine

Neu in der zweiten Phase sind demnach die Modi King of the Hill und Execution sowie die Maps Courtyard, War Machine und Canals. Mit Ausnahme von Execution und Canals waren die Neuerungen bereits Teil der ursprünglichen Beta-Pläne. In einem offiziellen Statement auf der Plattform X (ehemals Twitter) erklärte The Coalition: „Wir haben euch gehört. Mehr Karten. Mehr Modi. Mehr Zeit.“

Ob die in der ersten Beta von “Gears of War: Reloaded” festgestellten Verbindungsprobleme behoben wurden, bleibt abzuwarten. The Coalition hat hierzu keine weiteren Details veröffentlicht. Auch Anpassungen in Bereichen wie Treffererkennung oder spielmechanischem Feinschliff wurden bislang nicht spezifiziert.

Fest steht hingegen: Auch in der zweiten Phase läuft die Beta plattformübergreifend mit aktiviertem Crossplay und Cross-Progression. Unterstützt werden dabei unter anderem die Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5, auf denen der Titel im Multiplayer-Modus mit bis zu 4K und 120 FPS dargestellt werden kann.

Veröffentlichung für August geplant

“Gears of War: Reloaded” erscheint am 26. August 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Vor allem die zuerst genannte Plattform stellt eine Überraschung dar. Immerhin war es vor zwei Jahren noch nahezu undenkbar, dass eine der wichtigsten Xbox-Marken bei der direkten Konkurrenz landen wird.

Die Zeiten haben sich geändert: Microsoft ist einer der größten Publisher auf dem Markt, mit einer vergleichsweise kleinen Installationsbasis an Xbox-Geräten. Ob die in dieser Woche angekündigte Hardware-Offensive daran etwas ändern wird, bleibt abzuwarten.

