Marathon: Entwickler wussten angeblich nichts von Verschiebung

Noch im April hatten die Entwickler von Bungie ein Live-Showcase zu ihrem nächsten Projekt „Marathon“ abgehalten. Der Titel ist ein neues Spiel in der langlebigen „Marathon“-Reihe des Studios, das nun aber als Extraction-Shooter daherkommt.

Eigentlich sollte „Marathon“ schon im September erscheinen, wurde jedoch vor wenigen Tagen offiziell verschoben. Angeblich wurde ein Großteil der Entwickler darüber jedoch gar nicht erst informiert.

Bungie will weiter an Shooter arbeiten

Am vergangenen Dienstag hat Bungie auf seiner offiziellen Webseite erklärt, dass „Marathon“ nicht wie geplant im September erscheinen wird. Stattdessen wurde das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Studio aus Seattle will weiter an dem Shooter arbeiten und auf die Kritikpunkte eingehen, die nach dem Gameplay-Reveal und dem Alpha-Test in der Community aufkamen.

Doch wie nun berichtet wird, wurden von der Verzögerung von „Marathon“ wohl nicht alle Entwickler in Kenntnis gesetzt. Der langjährige „Destiny“-Spieler und Journalist Paul Tassi gab auf seinem Twitter-Account an, dass ein Großteil des Studios angeblich erst durch die offizielle Bekanntgabe von der Verschiebung erfahren habe.

„Der Großteil von Bungie hat jetzt von der Marathon-Verschiebung erfahren“, so Tassi kurz nach der Veröffentlichung der offiziellen Stellungnahme von Bungie.

Über Verzögerung wurde bereits gemunkelt

Schon einige Wochen bevor die Verschiebung von „Marathon“ offiziell wurde, gab es Spekulationen darüber, ob Bungie den Release-Termin einhalten könne. Immerhin machten Studio und Spiel in letzter Zeit eher mit Negativschlagzeilen von sich reden.

So wurde Bungie vorgeworfen, Assets der Künstlerin Fern Hook ohne deren Einverständnis bei „Marathon“ verwendet zu haben. Das Studio räumte ein, dass „die unautorisierte Verwendung von Grafikelementen“ durch einen ehemaligen Mitarbeiter durchgeführt wurde.

Darüber hinaus gab es Berichte darüber, dass die Stimmung bei dem Studio auf einem Tiefpunkt angelangt sei. Auch das Feedback aus der geschlossenen Alpha zu „Marathon“ fiel eher ernüchternd aus.

