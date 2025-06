Nach MindsEye: Bekannte Marke? Details zum nächsten Spiel durchgesickert – Bericht

Nach dem Misserfolg von "MindsEye" könnte Build A Rocket Boy den nächsten Versuch wagen. Quellen zufolge sollen sogar zwei weitere Spiele in Arbeit sein.

Mit „MindsEye“ hat Build A Rocket Boy – vorsichtig ausgedrückt – kein überzeugendes Spiel abgeliefert. Das untermauern sowohl die Review-Scores als auch die Nutzerwertungen. Nicht selten folgt auf einen derart enttäuschenden Launch das Ende eines Entwicklerstudios. Bei Build A Rocket Boy scheint das nicht der Fall zu sein: Berichten zufolge arbeitet das Studio an zwei weiteren Titeln.

MindsEye 2 angeblich in der Frühphase

Der spanische YouTuber BaityBait berichtet laut Videogamer, dass sich mit „MindsEye 2“ ein Sequel des jüngst veröffentlichten Debütspiels in Arbeit befindet, allerdings in einem frühen Entwicklungsstadium. Darüber hinaus soll Build A Rocket Boy an einem weiteren, bisher unangekündigten Titel arbeiten. Dieses Projekt basiere auf einer „sehr bekannten“ Fernsehserie eines „großen Unternehmens“.

BaityBait beruft sich auf anonyme Entwickler, die nach eigenen Angaben dem Umfeld von Build A Rocket Boy angehören. Die Quelle ließ jedoch offen, welche Lizenz gemeint ist. Laut YouTuber handelt es sich um ein „geheimes Projekt“, das parallel zur Fortsetzung von „MindsEye“ entstehen soll.

In der Community kursieren inzwischen Spekulationen über Marken wie „The Boys“, „Game of Thrones“ oder „The Walking Dead“. Ebenfalls scherzte ein Spieler: „Ich kann es kaum erwarten, Young Sheldon: The Game zu spielen.“ Ein anderer erwiderte: „Drückt X für Bazinga.“

Zu beachten ist: Die Aussagen von BaityBaits sind unbestätigt. Build A Rocket Boy hat sich bislang nicht zu den kolportierten Projekten geäußert. Auch ist offen, ob inzwischen zu Planänderungen kam.

Herausforderungen nach durchwachsenem Debüt

In der vergangenen Woche könnten die angeblichen Pläne für zwei weitere Spiele einen ordentlichen Dämpfer bekommen haben. Der Ruf von Build A Rocket Boy ist nach dem holprigen Start von „MindsEye“ angeschlagen.

Der Titel erschien am 10. Juni 2025 für PS5, Xbox Series X/S sowie PC und wurde nach der Veröffentlichung wegen technischer Probleme und zahlreicher Bugs von Kritikern als auch Spielern quasi zerrissen, was sich im Metascore widerspiegelt:

Sony reagierte Berichten zufolge mit Rückerstattungen. Build A Rocket Boy versucht wiederum seit dem Launch, die Stabilität und Performance zu verbessern. Seit gestern steht etwa Hotfix 2 zum Download bereit.

Trotz der massiven Kritik soll sich „MindsEye“ zumindest kommerziell betrachtet recht solide geschlagen haben. Dennoch dürfte der Vertrauensvorschuss bei zukünftigen Projekten stark geschrumpft sein. Dabei stellen sich zwei Fragen:

Kann Build A Rocket Boy neben der Weiterentwicklung von „MindsEye“ tatsächlich zwei weitere Projekte stemmen?

Und sind Lizenzgeber angesichts des bisherigen Eindrucks bereit, ihre bekannten Marken in die Hände des Studios zu legen?

Gerade ein potenzielles Großprojekt, das auf einer international populären TV-Serie basiert, würde abhängig vom Lizenzgeber höhere Anforderungen an Produktionsqualität, Game-Design und technische Umsetzung stellen. Ein weiterer Fehlschlag könnte nicht nur dem Spiel, sondern auch der Lizenzmarke selbst spürbaren Schaden zufügen.

Rückblickend auf andere Lizenz-Versoftungen scheint es allerdings die kleinere Hürde zu sein. Wir erinnern uns unter anderem an „The Walking Dead Destinies“, das als Lizenzgurke bekannt wurde.

Weitere Meldungen zu MindsEye.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren