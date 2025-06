Onimusha Way of the Sword: Soulslike und Open-World? Game Director spricht Klartext

Onimusha Way of the Sword:

Beugt sich Capcom mit „Onimusha: Way of the Sword“ den Trends und setzt auf Soulslike-Ansatz sowie Open-World oder bleibt das Actionspiel seinen Franchise-Wurzeln treu? In einem Interview sorgte Game Director Satoru Nihei für Klarheit.

Die Veröffentlichung von FromSoftwares „Demon’s Souls“ im Jahr 2009 hat einen Trend ausgelöst, der viele Entwickler beeinflusst und dazu geführt hat, dass traditionelle Actionspiele mittlerweile in den Hintergrund gerückt sind. Ein Zustand, der kürzlich auch von Yuji Nakao von PlatinumGames, der aktuell an „Ninja Gaiden 4“ arbeitet, kritisiert wurde – weshalb man bewusst versuchen möchte, diesen Trend zu durchbrechen.

Mit „Onimusha: Way of the Sword“ kündigte Capcom im Rahmen der Game Awards 2024 nach fast 20 Jahren Pause ein Comeback der klassischen Actionspiel-Reihe an und auch hier befürchteten die Spieler, dass sich die Entwickler womöglich den Trends beugen und ein Soulslike abliefern könnten. Doch offenbar besteht kein Grund zur Sorge, wie Game Director Satoru Nihei jetzt in einem Interview deutlich machte.

Keine Open-World und kein gnadenloses Soulslike

So wurde Nihei im Gespräch mit Automaton gefragt, inwiefern das kommende Actionspiel anhaltende Trends wie Soulslike-Elemente oder eine offene Spielwelt aufgreifen könnte. Doch der Game Director versicherte: „Onimusha: Way of the Sword wird weder ein Open-World-Spiel noch ein gnadenloses Stirb-und-versuch-es-nochmal-Spiel (Soulslike) sein.“

Er ergänzte: „Auch wenn erfahrene Actionspieler zweifellos ihre Freude daran haben werden, war unser Ziel, ein Spiel zu schaffen, das auch Gamern Spaß macht, die Actionspiele nicht zu ihren Stärken zählen. Bei Way of the Sword lag unser Hauptaugenmerk darauf, das Klingenklirren durch die Action auszudrücken.“

Dass „Onimusha: Way of the Sword“ keine offene Welt und stattdessen auf eine klassische Level-Struktur setzen wird, deutete Produzent Akihito Kadowaki auch schon Ende März an. Außerdem soll auch die Spielzeit überschaubar bleiben: „Es ist kein Spiel, in dem man denselben Boss immer und immer wieder besiegt, wie bei Monster Hunter, daher denke ich, dass es ungefähr 20 Stunden dauern wird, um es abzuschließen“, sagte Kadowaki.

Neue Kampfmechaniken und der Break Issen

Mit Blick auf den Schwertkampf haben die Entwickler für „Onimusha: Way of the Sword“ laut Nihei zudem zwei neue Aktionen eingeführt, die als zentrale Spielmechaniken dienen werden und für ein realistisches Erlebnis sorgen sollen: das Parieren (Deflecting) und das Umlenken (Redirecting).

Ersteres wird vor allem gegen Bossgegner besonders effektiv sein, da es deren spezielle Ausdauerleiste leerte. Sobald sie aufgebraucht ist, kann man das sogenannte „Break Issen“-Manöver auslösen und einen Teil des Obermotzes zerstören. Dabei handelt es sich um eine Mechanik, die den altbekannten „Issen“ erweitert: „Die Möglichkeit, schwächere Gegner mit dem regulären Issen sofort zu töten, ist eines der prägenden Spielelemente der Reihe und auch im neuen Titel vorhanden“, so Nihei.

Allerdings lässt sich der für „Onimusha“ typische „Issen“ gewohnt schwierig ausführen. An dieser Stelle kommt das neue Feature ins Spiel: Durch wiederholtes Parieren lassen sich die Ausdauerleisten der Gegner leeren, was es einfacher macht, diesen besonderen Angriff auszuführen. Laut Nihei habe man den „Break Issen“ entwickelt, um Bosskämpfe noch befriedigender zu gestalten.

„Andere Aktionen, die wir beibehalten haben, sind die im Zusammenhang mit dem Oni-Handschuh. Die Seelenabsorptionsfähigkeit erscheint auch in Way of the Sword, […] und als Teil der Identität der Reihe halten wir sie für sehr wichtig“, sagte Nihei abschließend.

Erscheinen soll „Onimusha: Way of the Sword“ im kommenden Jahr für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Ein genauer Release-Termin ist bislang aber noch nicht bekannt. Zuletzt veröffentlichte Capcom im Rahmen des Summer Game Fest 2025 einen brandneuen Trailer, der weitere Einblicke in das Actionspiel gewährte.

