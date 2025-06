Pragmata: Wie Capcoms Sci-Fi-Shooter mit innovativem Hacking-Feature das Genre aufmischen will

Es befindet sich tatsächlich noch in der Entwicklung: Nachdem „Pragmata“ bereits 2020 angekündigt wurde und eigentlich schon 2022 erscheinen sollte, folgte im Juni 2023 eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit. Danach herrschten Funkstille und entsprechende Befürchtungen, Capcom habe die Arbeiten am Spiel eingestellt.

Doch im Rahmen der jüngsten State of Play meldete sich „Pragmata“ mit einem Trailer zurück, der sogar erstes Gameplay zeigte und einen Release für 2026 in Aussicht stellte. Auf dem Summer Game Fest 2025 gab es zudem die Möglichkeit, den Titel anhand einer kurzen Demo erstmals auszuprobieren. So macht jetzt auch ein Hands-on-Video von IGN deutlich, dass Capcom versucht, das altbekannte Third-Person-Shooter-Genre etwas aufzumischen.

Hacken statt Hauen – So will Capcom für Abwechslung sorgen

In „Pragmata“ übernehmen Spieler die Rolle von Astronaut Hugh, der auf dem Mond auf die Androidin Diana trifft und mit ihr zusammenarbeiten muss, um sein Überleben zu sichern. Im Kampf gegen die feindlichen Androiden kann Hugh mit seinen Waffen nämlich nur wenig anrichten – und hier bringt Capcom ein innovatives Hacking-Feature ins Spiel, um für die nötige Abwechslung im Shooter-Einheitsbrei zu sorgen.

So gilt es, die Feinde zunächst mit der Hilfe von Diana zu hacken, um ihre Schwachstellen aufzudecken. Sobald einer der Widersacher anvisiert wird, öffnet sich ein Fünf-mal-Fünf-Gitter, in dem man in Echtzeit möglichst schnell einen Pfad verbinden muss. Durch verschiedene Abzweigungen lassen sich außerdem bestimmte Statuseffekte auslösen.

„Auch wenn es sich vielleicht nicht wie ein Game-Changer anhört, beeinflusst es die Dynamik und den Fluss des Kampfes wirklich“ und „trägt wesentlich dazu bei, dass sich das Spiel abhebt“, halten die Kollegen von IGN fest. Zudem gestalten sich die Auseinandersetzungen ziemlich intensiv, während die Roboter in engen Räumen immer näher kommen: „Wen hackt man zuerst? Kann man sicherstellen, dass man den Hack rechtzeitig einleitet, bevor man von jemand anderem angegriffen wird?“

Kein simpler Shooter – Vielseitiges Hacking als Kernelement

Dennoch handelt es sich bei „Pragmata“ nicht um einen schneller Shooter im Stil von „Returnal“ oder „Vanquish“. Obwohl Hugh dank der Schubdüsen seines Anzugs flink ausweichen kann, vermittelt das Spiel eher ein schwerfälligeres Gefühl, das an Titel wie „Dead Space“ oder „Gears of War“ erinnert, zumal der Hacking-Mechanismus es ohnehin verhindert, sich einfach durch Gegnerwellen zu ballern.

Das Hacking-Feature wird in „Pragmata“ aber nicht nur im Kampf zum Einsatz kommen: Auch in der Umgebung werden sich Diana und ihre Fähigkeiten als nützliche Hilfe erweisen, um beispielsweise Türen zu öffnen oder bei der Navigation behilflich zu sein. Und auch wenn bislang nicht viel zur Story des Spiels bekannt ist, sei die Action und die Dynamik zwischen Hugh und Diana laut IGN bereits ausreichend, um genügend Interesse zu wecken.

Weitere Details und Gameplay-Einblicke zu „Pragmata“ werden bereits für die kommende Woche erwartet. Wie Capcom bekannt gegeben hat, wird am Freitag, dem 27. Juni 2025 um 0 Uhr unserer Zeit eine neue Ausgabe des Capcom Spotlight-Formats ausgestrahlt. Neben dem Sci-Fi-Shooter werden außerdem auch „Resident Evil Requiem“, „Monster Hunter Wilds“ und „Street Fighter 6“ im Fokus stehen.

