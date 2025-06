Resident Evil Requiem, Pragmata & mehr: Capcom Spotlight inklusive Termin angekündigt

Im Rahmen des Summer Game Fest bereitete Capcom der Wartezeit der Community endlich ein Ende und kündigte „Resident Evil: Requiem“ offiziell für den PC und die aktuellen Konsolen an.

Darüber hinaus lieferte der Publisher ein Status-Update zum Langzeitprojekt „Pragmata“, das sich in einem neuen Gameplay-Trailer präsentierte. Im Anschluss an das Summer Game Fest gab Capcom bekannt, dass sich die Spieler in Kürze über weitere Eindrücke zu den beiden Blockbustern freuen dürfen.

Wie das Unternehmen bestätigte, wird es bereits in der kommenden Woche so weit sein: So findet in der Nacht vom 26. auf den 27. Juni 2025 die neueste Episode des „Capcom Spotlight“-Formats statt.

Welche Spiele gibt es zu sehen?

„Das Capcom Spotlight ist ein digitales Event, das euch die neuesten Nachrichten von Capcom präsentiert. Wir stellen euch aktuelle Informationen zu heiß erwarteten kommenden Capcom-Titeln vor – inklusive Entwicklerinterviews“, sagte Capcom zu dem digitalen Event und nannte in der Ankündigung Details zu den Spielen, die wir zu Gesicht bekommen.

Den Anfang macht die Monsterjagd „Monster Hunter Wilds“, zu der die Entwickler ein neues Update vorstellen möchten. Des Weiteren dürfen wir uns auf die zwei wohl größten Capcom-Titel des kommenden Jahres freuen.

Zum einen kündigte Capcom Neuigkeiten und frische Details zum am 27. Februar 2026 erscheinenden „Resident Evil: Requiem“ an. Auch „Pragmata“, das ebenfalls für einen Release im Jahr 2026 vorgesehen ist, gehört zu den Spielen, die Capcom in der kommenden Spotlight-Episode präsentieren wird.

Den Abschluss bildet der Fighting-Titel „Street Fighter 6“, zu dessen Zukunft Capcom neue Informationen ankündigte. Die nächste Episode von Capcom Spotlight soll laut Capcom eine Laufzeit von rund 40 Minuten haben und einen ausführlichen Blick auf die präsentierten Titel ermöglichen.

Die Show startet am Freitag, den 27. Juni 2025, um Punkt Mitternacht Mitteleuropäischer Zeit und kann über den offiziellen YouTube-Kanal von Capcom live verfolgt werden. Dank einer Videoaufzeichnung besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich die Präsentation am Folgetag oder später anzuschauen.

