Switch 2: Neue Nintendo-Konsole mit Rekordstart – aber auch ein Erfolg für Dritthersteller?

Nach acht Jahren auf dem Markt und mehr als 150 Millionen verkauften Einheiten wurde die Switch Anfang des Monats abgelöst: Am 5. Juni 2025 feierte die Switch 2 ihren weltweiten Launch, der überaus beeindruckend ausfiel. So pulverisierte Nintendo kurzerhand alle bisherigen Rekorde und konnte innerhalb der ersten vier Tage bereits 3,5 Millionen Exemplare der neuen Konsole verkaufen.

Und das, obwohl mit „Mario Kart World“ nur ein einziger First-Party-Titel zum Launch erhältlich war. Trotzdem fiel das Start-Line-up im Vergleich zur ersten Switch deutlich umfangreicher aus, da viele Dritthersteller ihre Spiele für die neue Konsole adaptierten. Eine Frage bleibt jedoch: War der Launch der Switch 2 für die Third-Party-Anbieter ebenso erfolgreich wie für Nintendo selbst?

Drittanbieter-Spiele zum Switch 2-Launch: Die Bilanz

Ohne Frage war „Mario Kart World“ der mit Abstand erfolgreichste Launch-Titel der Switch 2. Der Fun-Racer verkaufte sich allein in Japan über 780.000 Mal, und in den USA griffen 79 Prozent der mehr als 1,1 Millionen Switch 2-Käufer zum neuen Mario-Rennspiel. Erweitert wurde das First-Party-Aufgebot außerdem durch ausgewählte Switch-Spiele, wie beispielsweise „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, die als spezielle Switch 2-Editionen neu veröffentlicht wurden.

So entfielen insgesamt 62 Prozent der physischen Switch 2-Spieleverkäufe in den USA auf First-Party-Spiele (ohne das Mario Kart World-Bundle), wie The Game Business jetzt berichtet. In Großbritannien lag dieser Anteil bei 48 Prozent. Zum Vergleich: Im Launch-Monat der ersten Switch machten Nintendos eigene Titel in den USA noch 81 Prozent und in Großbritannien sogar 89 Prozent der Verkäufe aus.

Das erfolgreichste Third-Party-Spiel war „Cyberpunk 2077“, das sogar die Startverkaufszahlen der Switch-Version von „The Witcher 3“ übertreffen konnte. Sega war zudem der drittgrößte Publisher zum Launch der Switch 2. Bemerkenswert ist auch, dass über 80 Prozent der Spiele, die sowohl digital als auch physisch erhältlich sind, im Einzelhandel gekauft wurden.

Trotz besserer Zahlen: Kein einfacher Start für Dritthersteller

Die Zahlen zeigen zwar, dass Drittanbieter-Spiele zum Start der Switch 2 im Vergleich zur Vorgängerkonsole besser abschnitten, aber laut The Game Business sind die Statistiken „kaum als positiv zu bezeichnen“. Das liegt daran, dass die meisten Spiele sehr niedrige Verkaufszahlen verzeichneten. Einem Dritthersteller zufolge lagen die Zahlen sogar „unter unseren niedrigsten Schätzungen“.

Dabei muss man bedenken: Zum Launch der ersten Switch gab es nur fünf physische Spiele, während die Switch 2 mit 13 Titeln startete. The Game Business weist außerdem darauf hin, dass 80 Prozent aller Switch 2-Verkäufe auf das „Mario Kart World“-Bundle entfielen und die restlichen 20 Prozent höchstwahrscheinlich ebenfalls ein Exemplar des Rennspiels kauften. Schließlich möchte man auf einer neuen Nintendo-Konsole auch ein neues Nintendo-Spiel spielen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die Verkäufe der Drittanbieter-Spiele erst später anziehen.

Ein weiterer Nachteil für Drittanbieter ist die Abwärtskompatibilität der Switch 2: Beliebte ältere Switch-Spiele laufen verbessert auf der neuen Konsole. Das bedeutet, Käufer haben viele bereits bekannte Titel zur Auswahl, was bei der ersten Switch nicht der Fall war. Zudem handelt es sich bei den meisten Drittanbieter-Spielen um Portierungen älterer Titel. Da viele Switch-Besitzer auch eine PlayStation oder Xbox besitzen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie diese Spiele bereits kennen.

Darüber hinaus wurde der Großteil der Drittanbieter-Spiele auf den neuen Game-Key-Karten veröffentlicht, die einen zusätzlichen Download erfordern. Bei vielen Spielern ist das neue Hybridformat nicht besonders beliebt. Umso interessanter ist, dass „Cyberpunk 2077“, das erfolgreichste Switch 2-Spiel eines Drittanbieters, vollständig auf einer Cartridge ausgeliefert wurde.

Und auch die Tatsache, dass Nintendo die Switch 2 nicht vorab an Medien verschickte und somit keine Testberichte zum Start verfügbar waren, könnte sich negativ auf die Verkäufe ausgewirkt haben. Es könnte Käufern so schwerer gefallen sein, sich neben „Mario Kart World“ für weitere Spiele zu entscheiden.

