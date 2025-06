Xbox Next: Wird die Konsole zum Luxusgut? Insider rechnet mit Premium-Preis

Xbox Next:

Während Sony mit der kommenden PS6 das traditionelle Konsolenkonzept weiterverfolgt, scheint Microsoft für die nächste Xbox einen neuen Weg einzuschlagen. Berichten zufolge soll die kommende Plattform des Windows-Herstellers deutlich mehr Ähnlichkeiten mit einem PC als mit einer herkömmlichen Konsole aufweisen.

Zudem hat Microsoft erst kürzlich offiziell bekannt gegeben, dass die Unternehmensvision darin besteht, „eine Spieleplattform zu bieten, die nicht an einen einzigen Store oder ein Gerät gebunden ist“. Dafür wurde eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit AMD geschlossen, um Chips für ein breites Xbox-Geräteportfolio zu entwickeln. Dieser Ansatz könnte sich jedoch auch auf den Preis auswirken, wie ein Insider vermutet.

Insider warnt: Nächste Xbox könnte die 1000-Dollar-Grenze knacken

Bei dem genannten Insider handelt es sich um Kepler_L2, einen bekannten Branchenkenner und Leaker. Er ist vor allem auf PC-Technologien und AMD-Hardware spezialisiert und teilt seine Informationen, die meist als sehr zuverlässig gelten, in diversen Tech- und Gaming-Foren. Bereits in der Vergangenheit hat er mehrfach Hardware-Details zu kommenden Konsolengenerationen geleakt und äußerte sich zuletzt auch zur PS6 sowie dem angeblich geplanten Handheld.

Nun äußerte er sich in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) zur Partnerschaft zwischen AMD und Microsoft. Er erklärte, dass die kommende Xbox im Gegensatz zu ihren Vorgängermodellen wohl nicht mehr mit Verlust oder zum Break-Even-Preis verkauft wird – also dem Punkt, an dem die Gesamtkosten gerade gedeckt sind.

Der Grund dafür: Microsofts Entscheidung, mehrere Stores auf der neuen Xbox zuzulassen, führt zu geringeren Margen. Demnach habe das Unternehmen keine andere Wahl, als die Hardware mit Gewinn zu verkaufen. Aus diesem Grund sollten sich Spieler auf einen hohen Preis einstellen: Kepler_L2 glaubt, dass die nächste Xbox die erste Konsole sein könnte, die die Grenze von 1000 US-Dollar überschreitet.

Microsofts ambitionierte Pläne für die Next-Gen-Xbox

Sollte sich die Vermutung von Kepler_L2 bestätigen, würde sich der Preis der nächsten Xbox – passend zum Konzept – im Bereich einer angemessenen PC-Hardware bewegen. Verwunderlich wäre ein solch hohes Preisschild allerdings nicht. So kostet aktuell auch die PS5 Pro 799,99 Euro, während die Xbox Series X nach der letzten Preisanpassung ebenfalls kein Schnäppchen mehr ist.

Zudem plant Microsoft mit der nächsten Xbox auch jede Menge zu bieten: So verspricht der Konzern aus Redmond eine vollständige Kompatibilität zu allen Xbox-Spielen und hinsichtlich der Grafik sollen neue Maßstäbe gesetzt werden. Dazu soll auch die Integration KI-gestützter Funktionen beitragen. Zudem sei es ein strategisches Ziel, die Xbox als offene Plattform zu positionieren und Windows als „führende Plattform für Spiele“ zu etablieren.

Wann genau die nächste Xbox erscheint, ist noch unklar. Berichten zufolge könnte ein Launch aber schon 2027 stattfinden. Zuvor bringt Microsoft in diesem Jahr die ROG Xbox Ally-Handhelds auf den Markt, die in Zusammenarbeit mit ASUS entwickelt wurden. Der Verkaufsstart ist voraussichtlich für Oktober geplant. Der Preis für das leistungsstärkere Topmodell: angeblich 899 Euro.

Weitere Meldungen zu Xbox Next.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren