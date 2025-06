Assassin’s Creed Shadows: Nächstes Update mit kostenlosen Story-Inhalten erhält Termin – und bringt neuen Verbündeten

Nachdem das letzte große Update für „Assassin’s Creed Shadows“ im vergangenen Monat veröffentlicht wurde und neben dem ersten Crossover-Event unter anderem auch das Parkour-System optimierte, steht noch in diesem Monat die nächste umfangreiche Aktualisierung für das Action-Adventure an.

Das sich die Spieler mitunter auf neue kostenlose Quests freuen können, ließ sich bereits der Roadmap entnehmen, die Ubisoft Ende April bereitstellte. Doch jetzt haben die Verantwortlichen auch den Termin für das kommende Titel-Update bestätigt und darüber hinaus bekannt gegeben, dass ein neuer Verbündeter sein Weg ins Spiel finden wird – dessen Stimme einigen Spielern vielleicht bekannt vorkommen könnte.

Ein neuer Verbündeter für den Kakushiba-Bund

In einem X-Beitrag auf dem offiziellen „Assassin’s Creed Shadows“-Account meldete sich jetzt nämlich Synchronsprecher Robbie Daymond zu Wort und enthüllte, dass er in der Rolle von Rufino in Kürze als Verbündeter an der Seite von Yasuke und Naoe stehen wird. Daymond spielte die augenscheinlich portugiesische Figur bereits in einem Werbe-One-Shot zum Spiel. Wie er außerdem verriet, wird das entsprechende Update am nächsten Mittwoch, dem 25. Juni, erscheinen.

Daymond ist bekannt für zahlreiche Sprechrollen in Videospielen, Anime und auch im Film- und Fernsehbereich. Dieses Jahr war er bereits in „Doom: The Dark Ages“ zu hören, sprach River Ward in „Cyberpunk 2077“ und dürfte JRPG-Fans vor allem als Goro Akechi aus „Persona 5“ bekannt sein. Darüber hinaus ist er auch in der Web-Serie „Critical Role“ zu sehen, in der professionelle Synchronsprecher zusammen „Dungeons & Dragons“ spielen.

2025 bringt noch weitere Gratis-Inhalte und einen Story-DLC

Neben der neuen Questreihe rund um Rufino bringt das kommende Update für „Assassin’s Creed Shadows“ aber noch weitere Neuerungen. Dazu gehören neue Schwierigkeitseinstellungen und Optionen für immersiveres Gameplay. Die Roadmap verspricht obendrein ein Alarmsystem in der offenen Welt und die Möglichkeit, Kopfbedeckungen auch in Zwischensequenzen sichtbar zu lassen.

Das Juni-Update ist zudem der letzte Eintrag auf dem aktuellen Fahrplan für Ubisofts Japan-Abenteuer. Die Entwickler deuteten jedoch bereits weitere Gratis-Inhalte für die Zukunft an, darunter einen „Neues Spiel+“-Modus, zusätzliche Crossover-Events und Verbesserungen basierend auf Community-Feedback. Es ist daher stark davon auszugehen, dass noch weitere Aktualisierungen folgen werden.

Darüber hinaus wird im Laufe dieses Jahres auch noch die große Story-Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ erwartet. Erst kürzlich deutete ein Leak auf einen Release Anfang Oktober hin. Spieler dürfen sich unter anderem auf neue Gebiete, exklusive Ausrüstung und mindestens zehn Stunden zusätzliche Spielzeit freuen. Vorbesteller von „Assassin’s Creed Shadows“ können den DLC zudem ohne weitere Kosten spielen.

