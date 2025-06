Battlefield 6: Leak enthüllt erstes Kampagnen-Gameplay und Details zum Umfang

Die „Battlefield“-Reihe, vor allem für ihre packenden Mehrspieler-Schlachten bekannt, hat im Laufe ihrer Geschichte unterschiedliche Ansätze für Einzelspieler-Kampagnen verfolgt. Schon der erste Teil, „Battlefield 1942“ aus dem Jahr 2002, legte den Fokus klar auf den Multiplayer und verzichtete auf eine Story-Kampagne.

Erst mit „Battlefield: Bad Company“ im Jahr 2008 erhielt die Serie ihre erste klassische, durchgehende Einzelspieler-Kampagne mit einer eigenen Geschichte und Charakteren. Seitdem haben die Kampagnen stark variiert, bis hin zum zuletzt veröffentlichten „Battlefield 2042“, das wieder komplett auf eine traditionelle Story-Kampagne verzichtet hat.

Für das kommende „Battlefield 6“ wird die Einzelspieler-Erfahrung jedoch wieder eine größere Rolle spielen und eine Kampagne wird mit an Bord sein. Und jetzt enthüllte ein Leak sogar erste Gameplay-Szenen aus einer der Missionen.

Dammsprengung in Tadschikistan: Videoclip zeigt erste Szenen aus der Story-Kampagne

Das besagte Material stammt vom bekannten Battlefield-Dataminer Temporyal, der den Gameplay-Clip in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) geteilt hat. Z sehen gibt es rund anderthalb Minuten aus dem „explosiven Finale“ einer Mission, in der die Spieler einen Damm in Tadschikistan zerstören müssen.

Die Spielszenen stammen laut Temporyal aus dem letzten „Battlefield Labs“-Update und repräsentieren demnach noch nicht das finale Ergebnis. So sind unter anderem auch noch fehlerhafte Animationen oder fehlende Texturen zu sehen. Der Leaker betont zudem, dass es sich nicht um echtes Gameplay aus einer der Testphasen handelt, sondern um eine Videodatei, die im Spiel-Client gefunden wurde.

In einem Kommentar unter seinem Beitrag beantwortet Temporyal außerdem die Frage nach dem Umfang der Kampagne von „Battlefield 6“: „Bisher sieht es so aus, als würden wir einen Prolog und acht Missionen bekommen, die an verschiedenen Orten spielen – darunter Ägypten, Tadschikistan, die USA und Gibraltar.“

Battlefield Labs erreicht die Alpha-Phase

Erst heute Morgen haben wir darüber berichtet, dass die „Battlefield Labs“ getaufte Testphase für den kommenden Shooter von Entwickler DICE einen wichtigen Meilenstein erreicht hat: Demnach wurde die Pre-Alpha-Phase abgeschlossen und das Projekt ist in die Alpha-Phase übergegangen.

Außerdem gab es neue Hinweise zum neuen Battle-Royale-Modus von „Battlefield 6“, zu dem bereits in der Vergangenheit erste Gerüchte auftauchten. Doch nun wollen die Kollegen von Insider Gaming Informationen und auch Bildmaterial erhalten haben, die diesen Modus bestätigen – allerdings auch einer Geheimhaltungsvereinbarung unterliegen.

Welche Inhalte „Battlefield 6“ im Detail bieten wird, erfahren wir wohl im Sommer: Andy McNamara, Global Senior Director of Integrated Communications für Battlefield, bestätigte erst vor wenigen Tagen erneut, dass die offizielle Enthüllung des Spiels nach wie vor für die heiße Jahreszeit geplant ist. Der Release soll schließlich noch im Laufe des Geschäftsjahres 2025/2026 – also spätestens bis zum 31. März 2026 – für PS5, Xbox Series X/S und PC erfolgen.

