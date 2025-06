Blood Message: NetEase kündigt AAA-Einzelspielertitel mit historischem Schauplatz an

Mit “Blood Message" kündigt NetEase Games ein vollständig auf Einzelspieler abgestimmtes AAA-Action-Adventure an. Im Fokus des Titels steht eine lineare, erzählerisch dichte Reise durch das spätantike China.

Ein namenloser Vater, ein kleiner Sohn, eine letzte Botschaft: Eingebettet in den dramatischen Untergang der Tang-Dynastie entsteht mit „Blood Message“ ein Action-Adventure mit klarer Erzählstruktur und hohem Produktionsaufwand. So zumindest verspricht es NetEase in der heutigen Ankündigung des Titels.

Mit dem neuen Projekt wagt sich das Unternehmen erstmals in das Segment rein auf Einzelspieler ausgelegter AAA-Spiele. Inspiration dürfte dabei der Erfolg von „Black Myth: Wukong“ gewesen sein, das im vergangenen Jahr für Rekorde sorgte.

Lineares Action-Adventure mit filmischer Inszenierung

„Blood Message“ wird laut NetEase Games ein filmisch inszeniertes Third-Person-Spiel mit Schwerpunkt auf Story, Stealth-Elementen und Überlebenskampf. Die Entwicklung erfolgt auf Basis der Unreal Engine 5 und unter Einsatz firmeneigener Technologien.

Ein Veröffentlichungstermin steht noch aus, ebenso konkrete Informationen zu den unterstützten Plattformen. Angekündigt wurde der Titel bislang lediglich für nicht näher spezifizierte Konsolen sowie den PC.

Ein erster Trailer gewährt vielversprechende Einblicke in das frisch angekündigte Spiel

“Blood Message” führt in die letzten Jahre der Tang-Dynastie. Spieler begleiten einen namenlosen Boten und dessen Sohn auf einer rund 3.000 Li (etwa 1.600 Kilometer) langen Reise von Dunhuang nach Chang’an. Ihr Ziel: die Übergabe einer Botschaft, die über das Schicksal des Vaterlandes entscheiden könnte. Dabei durchqueren sie trostlose Wüsten, schroffe Gebirge und blutige Schlachtfelder, stets im Spannungsfeld zwischen persönlichem Überleben und kollektiver Verantwortung.

Zentrale Spielmechaniken laut Entwickler:

lineares, erzählgetriebenes Gameplay

Wechselspiel aus Tarnung und direkter Konfrontation

filmische Darstellung von Emotionen, historischen Hintergründen und Charaktermotiven

starker Fokus auf kulturelle Authentizität und individuelle Schicksale

Fokus auf kulturelle Authentizität und persönliche Schicksale

Die Entwickler von “Blood Message” setzen auf eine tiefe Verankerung sowohl in historischen als auch kulturellen Kontexten. Orte wie Dunhuang und Shazhou sind nicht nur geografische Kulissen, so das Versprechen, sondern bedeutungsschwere kulturelle Schauplätze.

Die Handlung reflektiert Themen wie Pflicht, familiäre Bindungen, Ehre und Opferbereitschaft – stets aus der Sicht einfacher Menschen. Im Gegensatz zu vielen Historien-Spielen richtet sich der Blick hier nicht auf berühmte Persönlichkeiten, sondern auf fiktive Figuren ohne Einfluss oder Macht.

„Mit Blood Message entführen wir Spieler in eine neue Generation spannender Abenteuer“, erklärte Zhipeng Hu, Executive Vice President von NetEase Games. Ziel sei es, ein „filmreifes Erlebnis“ zu schaffen, das auf über zwanzig Jahren Branchenerfahrung basiert. Im Mittelpunkt stehe die Frage, wie „gewöhnliche Menschen – kleiner als Staub – die Geschichte prägen können“.

“Blood Message” entsteht beim neu gegründeten Studio 24 Entertainment Lin’an, einer Tochter von Thunder Fire Studio, das wiederum zu NetEase Games gehört. Nachfolgend reichlich Bildmaterial:

Weitere Meldungen zu Blood Message.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren