Borderlands 4: Gestaltet den Loot-Shooter mit – Gearbox mit Mitmachaufruf an die Community

Kurz vor dem Wochenende wandten sich die Entwickler von Gearbox mit einem Mitmachaufruf zu "Borderlands 4" an die Community. Dieser bietet den Spielern die Möglichkeit, sich in einem bestimmten Bereich aktiv an der Gestaltung des Loot-Shooters zu beteiligen.

Mit „Borderlands 4“ geht der erfolgreiche Loot-Shooter aus dem Hause Gearbox im September in die nächste Runde. Vor wenigen Tagen enthüllten die Entwickler gemeinsam mit Publisher 2K Games die unterschiedlichen Editionen, in denen „Borderlands 4“ erscheinen wird.

Zudem wurde bekannt gegeben, dass – wenn auch mit einigen Abstrichen – eine Art Collector’s Edition verfügbar sein wird. Ergänzend zu diesen Ankündigungen wandten sich die Entwickler nun mit einem Mitmachaufruf an die Community. Gearbox bietet den Spielern im Rahmen eines Votings nämlich die Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung von „Borderlands 4“ zu beteiligen.

Die Abstimmung erstreckt sich über mehrere Runden und ermöglicht es den Spielern, Einfluss auf die Namenswahl einer legendären Waffe zu nehmen, die speziell für das Community-Voting entworfen wurde.

So nehmt ihr an der Abstimmung teil

Laut der offiziellen Ankündigung setzt sich die Abstimmung aus drei Runden zusammen, in denen die Spieler für ihre Favoriten voten und so der legendären Community-Waffe zu einem zweiteiligen Namen verhelfen können. Wer sich an der Abstimmung beteiligen möchte, findet diese auf der offiziellen Website.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung läuft noch die erste Runde des Votings, sodass interessierte Spieler die Chance haben, von Anfang an bei der Namensvergabe dabei zu sein.

„Borderlands 4“ erscheint am 12. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Eine Umsetzung für die Switch 2 befindet sich ebenfalls in Arbeit. Allerdings räumte Gearbox vor wenigen Tagen ein, dass diese noch etwas mehr Zeit benötigt und daher nicht zum Launch verfügbar sein wird. Ein konkreter Termin soll aber so schnell wie möglich folgen.

Wie Randy Pitchford, CEO von Gearbox, in diesem Monat versprach, dürfen wir uns bei „Borderlands 4“ auf einen Nachfolger einstellen, der seinen Vorgänger qualitativ in allen Bereichen in den Schatten stellt.

Dies gelt sowohl für objektiv messbare Aspekte wie die Grafikqualität und die Performance als auch subjektive Elemente wie Charaktere und Storytelling, wie Pitchford auf Social Media erklärte.

