FBC Firebreak: Remedy räumt Fehlstart nach Spielerkritik ein und gelobt Besserung

Mit „FBC: Firebreak“ veröffentlichte Remedy in dieser Woche einen neuen Koop-Shooter, der jedoch auf verhaltene Kritik stieß - sowohl seitens der Spieler als auch der Fachpresse. Das nicht alles perfekt ist, räumten jetzt auch die Entwickler ein, gelobten jedoch Besserung.

Remedy, die Entwickler von „Alan Wake“, „Control“ oder „Quantum Break“, sind eigentlich bekannt für atmosphärischen Singleplayer-Spiele, die mit komplexen Geschichten aufwarten. Doch mit „FBC: Firebreak“ wagt sich das finnische Studio in neue Gefilde und lieferte in dieser Woche einen Koop-Shooter ab.

Die Prämisse klang nicht verkehrt: Die Entwickler wollten ihr einzigartiges Storytelling in ein neues Genre übertragen und dabei frische Wege im Multiplayer-Bereich gehen. Zudem entsagte man dem „räuberischen“ Live-Service-Trend. Doch die Tests und Wertungen zu „FBC: Firebreak“ fielen verhalten aus und auch die Spieler zeigen sich nicht vollends überzeugt.

Abseits der fehlenden Narrative wurden vor allem die repetitiven Aufgaben und Missionen sowie der zähe Spieleinstieg kritisiert. Das räumte jetzt auch Remedy ein. In einem Statement versprachen die Entwickler jedoch, sich das Feedback zu Herzen zu nehmen und nachzubessern.

Remedys Bekenntnis zur Verbesserung von FBC: Firebreak

In ihrer Stellungnahme hoben die Verantwortlichen zunächst einmal hervor, dass es eine „aufregend und auch nervenaufreibend“ war, das erste Multiplayer-Spiel zu veröffentlichten – zumal Remedy erstmals auch selbst als Publisher fungiert. „Einiges lief gut. Aber ganz klar: Nicht alles“, gestanden die Entwickler.

„Wir haben alle Bewertungen, Kommentare und Rückmeldungen aus der Community gelesen, sei es auf Social Media, Discord oder in unseren Steam-Foren, und auch unsere Analysedaten ausgewertet. Es ist offensichtlich, dass bestimmte Funktionen verbessert werden müssen. Und das werden sie auch. Vielen Dank für euer Feedback. Wir hören euch laut und deutlich. Bitte gebt uns weiterhin Rückmeldung“, so Remedy weiter.

Mit den entsprechenden Optimierungen und Verbesserungen für „FBC: Firebreak“ möchte man zudem umgehend beginnen. Doch „während wir manche Funktionen schon heute oder in naher Zukunft optimieren können, werden andere länger dauern und mehr Überlegung von unserer Seite erfordern“.

Doch Remedy lieferte nicht nur „leere Worthülsen“, sondern stellte auch gleich die ersten Verbesserungen in Aussicht. So erkannten die Entwickler, dass die „ersten Stunden im Spiel kein großartiges Erlebnis“ bieten. Das habe mehrere Gründe: Es gibt nur wenige Erklärungen zu den Systemen im Spiel, die Startwaffen fühlen sich schwach an und „das Freischalten höherstufiger Waffen erfordert etwas zu viel Grinding“.

Die Lösung: Bessere Tutorials in allen Bereichen, eindeutige Zielmarkierungen, ein leichterer Zugang zu den Jobs, sodass die Spieler „nicht mehr die ersten beiden Freigabestufen jedes Jobs spielen“ müssen, und ein schnellerer Fortschritt sowie ein beschleunigtes Freischalten neuer Ausrüstung.

Einige dieser versprochenen Änderungen wurden auch schon mit ersten Patch für „FBC: Firebreak“ umgesetzt, der die Versionsnummer 1.2 trägt und am heutigen Freitag veröffentlicht wurde. Dieses Update sei aber erst der Anfang: „Wir diskutieren und planen aktiv umfassendere Verbesserungen des Spiels, basierend auf dem, was wir hören und sehen.“ Weitere Aktualisierungen sollen bereits in Kürze folgen.

Übrigens: Wer ein PS-Plus-Abonnement der Stufe Extra oder Premium besitzt oder den Xbox Game Pass nutzt, kann „FBC: Firebreak“ auf den jeweiligen Plattformen ohne zusätzliche Kosten spielen.

Weitere Meldungen zu FBC Firebreak.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren