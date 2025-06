Lies of P: Patch schwächt Gegner ab, Boni für Entwickler und Meilenstein nach Overture-Launch

Lies of P:

Das Action-Rollenspiel “Lies of P" hat einen weiteren Verkaufsmeilenstein überschritten, befeuert von der Veröffentlichung des DLCs “Overture” und Rabattaktionen. Außerdem wurde ein neuer Patch angekündigt, der sich unter anderem dem Schwierigkeitsgrad annimmt.

“Lies of P” erschien im September 2023 für zahlreiche Plattformen, darunter die Konsolen PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One sowie der PC. Bereits wenige Wochen nach dem Release überschritt der Titel die Marke von einer Million verkauften Exemplaren.

Trotz der zeitgleichen Aufnahme in den Xbox Game Pass entwickelte sich der Verkaufserfolg des Spiels kontinuierlich weiter. Rund 21 Monate nach der Veröffentlichung gaben das Entwicklerstudio Round8 und der südkoreanische Publisher Neowiz bekannt, dass weltweit mittlerweile drei Millionen Einheiten verkauft wurden.

Dicker Bonus für beteiligte Entwickler

Zur Feier des Meilensteins würdigt Neowiz sowohl das Team von Round8 Studio als auch das hauseigene „Lies of P“-Entwicklungsteam mit verschiedenen Prämien. Mitglieder erhalten früher als ursprünglich geplant einen Bonus in Höhe von 10 Millionen südkoreanischen Won (etwa 7.300 US-Dollar) sowie zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen 15 Tagen zwei weitere Wochen bezahlten Urlaub.

Ebenso wird jedem Mitglied des Round8-Entwicklungsteams als Anerkennung für den erreichten Verkaufserfolg eine Nintendo Switch 2 überreicht.

Einen neuen Schub erhielt „Lies of P“ durch den Anfang Juni 2025 veröffentlichten DLC „Overture“. Die Erweiterung brachte frische Inhalte in das Spiel und sorgte insbesondere auf Steam für erhöhte Aktivität: Mit über 30.000 gleichzeitig aktiven Spielern wurde dort ein neuer Höchststand erreicht. Begleitend dazu senkte Neowiz den Preis des Hauptspiels um 50 Prozent. Im PlayStation-Store war der Titel zeitweise für rund 30 Euro erhältlich.

Bereits im März 2025 zählte „Lies of P“ laut Entwicklerangaben mehr als sieben Millionen Spieler. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Titel im Xbox Game Pass vertreten, was die große Differenz zwischen Verkäufen und Spielerzahl erklärt.

Patch 1.9.0.0 für Lies of P mit Änderungen an der Schwierigkeit

Schon zum Release von „Lies of P“ war der Schwierigkeitsgrad ein umstrittenes Thema, da er nicht angepasst werden konnte. Mit der Erweiterung „Overture“ führte das Entwicklerteam schließlich eine solche Optionen ein, sah sich allerdings noch immer Kritik ausgesetzt. Vor allem das knackige Scaling in New Game+ stieß mitunter auf wenig Gegenliebe.

In einem späteren Interview deutete der Game Director Jiwon Choi an, dass weitere Balance-Anpassungen denkbar seien, darunter auch Erleichterungen im Spiel. Mit dem neuen Patch 1.9.0.0 hat Round8 nun tatsächlich einige Monsterwerte angepasst und den Schwierigkeitsgrad im DLC „Overture“ reduziert.

So heißt es im Changelog:

Ab dem zweiten Durchspielen kann man ab Kapitel 5 auf „Lies of P: Overture“ zugreifen.

Anpassungen an der der Kampfbalance: Reduzierter Monster-Schwierigkeitsgrad bei wiederholtem Durchspielen. Angepasste Werte für bestimmte Monster im ersten Durchgang von „Lies of P: Overture“.



Zudem wurden mit dem neuen Update zahlreiche Fehler behoben. Der vollständige Changelog ist hier verlinkt.

„Lies of P“ ist ein Soulslike-Rollenspiel, das die Erzählung von Pinocchio auf düstere Weise neu interpretiert. Die Spieler schlüpfen in die Rolle einer ungewöhnlichen Hauptfigur, die sich durch die von Seuche und Gewalt gezeichnete Stadt Krat bewegt. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen moralische Entscheidungen, bei denen Lügen den Spielverlauf beeinflussen. Zugleich gilt es, Geppetto zu finden und endlich ein Mensch zu werden.

Neowiz hat inzwischen offiziell eine Fortsetzung von “Lies of P” bestätigt. Die Veröffentlichung ist für das Geschäftsjahr 2026 geplant, das im April 2026 beginnt. Die Entwicklung des Nachfolgers hat bereits begonnen.

