Little Nightmares: Bandai Namco kündigt Showcase mit neuen Infos zum Franchise an

Vor zwei Jahren kündigte Bandai Namco Games auf der Gamescom 2023 mit „Little Nightmares 3“ den neusten Teil der beliebten Puzzle-Plattformer-Reihe an. Im Vergleich zu den beiden ersten Spielen, die von den Tarsier Studios entwickelt wurden, stammt das kommende Grusel-Abenteuer jedoch von Supermassive Games, die vor allem für „Until Dawn“ und „The Dark Pictures Anthology“ bekannt sein dürften.

Und eigentlich sollte „Little Nightmares 3“ schon im letzten Jahr erscheinen, doch im Mai 2024 wurde eine Verschiebung auf dieses Jahr bekannt gegeben. Ein konkreter Release-Termin ist nach wie vor nicht in Sicht, doch das könnte sich bald ändern: Publisher Bandai Namco hat jetzt nämlich das erste „Little Nightmares“-Showcase angekündigt.

Little Nightmares Showcase: Was zeigt Bandai Namco?

Wie die Verantwortlichen in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bestätigt haben, findet die Präsentation am kommenden Dienstag, dem 24. Juni 2025, um 21 Uhr unserer Zeit statt. Dazu heißt es: „Etwas Beunruhigendes naht. Es ist näher, als ihr denkt. Seid ihr bereit, ihm entgegenzutreten, ihr Kleinen?“ Verfolgen lassen wird sich der Showcase voraussichtlich auf den offiziellen Bandai-Namco-Kanälen via YouTube und Twitch.

Was genau präsentiert wird, bleibt allerdings offen. Doch höchstwahrscheinlich können die Fans mit neuen Details zu „Little Nightmares 3“ rechnen. Auch die Chancen, dass endlich der finale Veröffentlichungstermin enthüllt wird, dürften nicht schlecht stehen. Und womöglich könnte es auch die eine oder andere Überraschung geben.

Ein potenzieller Kandidat für einen Überraschungsauftritt wäre die Enhanced Edition von „Little Nightmares“. So wurde die Neuauflage des ersten Teils für die PS5 bereits Anfang 2023 in Südafrika eingestuft. Im Januar 2024 tauchte schließlich eine weitere Alterseinstufung des ESRB auf. Eine offizielle Ankündigung erfolgte bislang aber noch nicht.

Little Nightmares 3 erstmals mit Online-Koop

Mit „Little Nightmares 3“ gibt es nicht nur ein neues Entwicklerstudio, sondern auch zwei brandneue Protagonisten: Low und Alone. Gemeinsam versuchen sie aus einem albtraumhaften Reich namens „The Nowhere“ zu entkommen. Da man eine eigenständige Geschichte erzählen wird, erscheint es zudem unwahrscheinlich, dass Six und Mono – die Protagonisten der Vorgänger – auftauchen werden.

Zudem steht vor allem das Koop-Gameplay im Vordergrund: Jeder Charakter verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten, die für das Lösen von Rätseln und das Überwinden von Hindernissen entsprechend kombiniert werden müssen. Allerdings wird „Little Nightmares 3“ nur einen Online-Koop bieten – auf eine Couch-Variante verzichten die Entwickler. Allerdings kann das Spiel auch wie gewohnt alleine bestritten werden.

Währenddessen arbeiten die ursprünglichen „Little Nightmares“-Entwickler der Tarsier Studios mit „Reanimal“ an einem neuen Horror-Abenteuer, dessen Stil und Atmosphäre unweigerlich an ihr Debütwerk erinnert. Und auch hier schlüpfen die Spieler in die Rolle zweier Geschwister, die sich in einer düsteren und unheilvollen Welt auf eine Rettungsmission begeben. Ein Release-Termin ist noch nicht bekannt.

