Manor Lords: Konsolen-Version auch für die PS5? Altersfreigabe bestätigt Plattformen

In der Vergangenheit war das Rating-Board in Taiwan mit seinen Altersfreigaben immer wieder ein zuverlässiger Indikator für nahende Ankündigungen.

Am gestrigen Donnerstag, den 19. Juni 2025 versah das Rating-Board die Konsolen-Version von „Manor Lords“ mit einer Alterseinstufung, was darauf hindeuten könnte, dass Entwickler Slavic Magic und Publisher Hooded Horse eine Ankündigung für die Konsolen vorbereiten. Überraschend kommt das Ganze nicht, da die Verantwortlichen bereits 2024 bestätigten, dass „Manor Lords“ den Weg auf die Konsolen findet.

Wie aus der Freigabe aus Taiwan hervorgeht, kommen Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X/S in den Genuss des mittelalterlichen Strategiespiels. Darüber hinaus werden auch die alten Konsolen PS4 beziehungsweise Xbox One versorgt, was darauf hindeuten könnte, dass auf kurz oder lang zudem eine Umsetzung für die Switch 2 folgt.

Bestätigt wurde diese bislang nicht.

Ein rasterloser Städtebau im 15. Jahrhundert

„Manor Lords“ befindet sich auf dem PC derzeit im Early-Access und versteht sich laut Entwickler Slavic Magic als ein Strategiespiel, das ein rasterloses Städtebau-Erlebnis bietet. Die Spielwelt ist dabei vom Franken des 15. Jahrhunderts inspiriert.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines mittelalterlichen Landesherrn und stehen vor der Herausforderung, ihr kleines Heimatdorf zu einer florierenden Stadt auszubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, verwalten sie Ressourcen und komplexe Produktionsketten – oder erweitern ihren Einflussbereich durch militärische Eroberungen.

„Errichte deine Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete von einem zentralen Marktplatz aus und beachte dabei die natürlichen Gegebenheiten des Geländes. Errichte landwirtschaftliche Betriebe auf Grundlage der Bodenfruchtbarkeit, weise Jagdgebiete den Tierbeständen entsprechend aus und stelle den Zugang zu ausreichenden Rohstoffvorkommen und Wäldern sicher, um für das Wachstum erforderliche Rohstoffe zu erhalten“, so die Entwickler weiter.

Neben dem gezielten Einsatz von Ressourcen und dem Ausbau der eigenen Siedlungen spielt auch das Führen von Kriegen eine wichtige Rolle. Die Spieler bilden ein Herr erfahrener Krieger aus, das an der Seite der von ihr aufgestellten Stadtmiliz in die Schlacht zieht.

Im Gefecht erteilen die Spieler ihren Truppen in Echtzeit Befehle und berücksichtigen dabei Faktoren wie die Ermüdung ihrer Soldaten, die Wetterbedingungen oder die Ausrüstung. „Stelle deine Truppen klug auf. Auch eine zahlenmäßig kleinere Truppe kann einen stärkeren Gegner besiegen. Solange du sie gut führst“, ergänzt Slavic Magic.

Wann „Manor Lord“ den Early-Access auf dem PC verlassen und für die Konsolen erscheinen soll, verriet das Studio noch nicht.

Weitere Meldungen zu Manor Lords.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren