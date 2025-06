MindsEye: Technischer Test veröffentlicht – Besserung nach Patch 1.07?

„MindsEye" hat in dieser Woche ein neues Update erhalten, das nach dem holprigen Launch einige Probleme aus der Welt schaffen sollte. Digital Foundry hat sich das Ergebnis angeschaut.

„MindsEye“, das Debütspiels von Build a Rocket Boy, basiert auf der etablierten Unreal Engine 5 und setzt auf moderne Technologien wie Lumen und Nanite. Dennoch zeigt die Umsetzung erhebliche Schwächen. Auch das Update 1.07 (beziehungsweise 1.04.4 auf Xbox-Konsolen) konnte die gravierenden Probleme nicht beheben.

Das geht aus einer technischen Analyse von Digital Foundry hervor, in der unter anderem die Bildrate ein zentrales Thema war. Demnach zielt der Shooter auf allen Plattformen auf eine konstante Bildrate von 30 FPS, erreicht diese jedoch selten stabil. Auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X kommt es regelmäßig zu Einbrüchen in den Bereich von 20 bis 30 Bildern pro Sekunde.

Besonders problematisch sei das inkonsistente Frame-Pacing: Die Frame-Times von „MindsEye“ schwanken in der Großstadt häufig zwischen 16, 33 und über 50 Millisekunden, was ein spürbares Ruckeln zur Folge hat. Diese Instabilität tritt laut Digital Foundry nahezu durchgehend auf, insbesondere bei dichtem Stadtverkehr, Fahrzeugverfolgungen oder größeren Zerstörungseffekten.

Auf der PS5 Pro etwas besser, aber kein Game-Changer

Auch die PS5 Pro kann mit ihrer stärkeren GPU keine spürbare Entlastung bieten. Die Bildraten liegen nur geringfügig über denen der Basis-PS5. In anspruchsvollen Szenen, etwa bei einem On-Rails-Shootout in der Stadt, fällt die Performance auf beiden Systemen deutlich unter 30 FPS. In einzelnen Fällen wurden auf der Basis-PS5 sogar Tiefstwerte von 18 FPS gemessen.

Die Bildqualität von „MindsEye“ variiert je nach Plattform. PS5 und Xbox Series X rendern meist in einem Bereich von 972p bis 1008p, während die PS5 Pro mit durchschnittlich 1296p die höchste Auflösung erreicht. Allerdings kommt auch hier lediglich der gleiche Upscaling-Ansatz wie auf den anderen Systemen zum Einsatz. Eine PSSR-Lösung ist auf der Pro nicht implementiert.

Die Xbox Series S stellt erwartungsgemäß die leistungsschwächste Version dar. Die native Auflösung liegt meist bei 720p, vereinzelt werden 756p erreicht. Sichtbares Dithering bei Schatten, stark reduzierte Texturqualität und auffälliges Pop-in prägen das grafische Erscheinungsbild. Effekte wie Feuer oder metallische Reflexionen weisen teils deutliche Artefakte auf, in Zwischensequenzen treten zudem Nachladeprobleme bei Texturen auf.

Spielabstürze, Logikfehler und fehlerhafte Gegner-KI

Neben der instabilen Framerate beeinträchtigen auch zahlreiche Bugs das Spielerlebnis. Auf der Xbox Series S stürzte „MindsEye“ im Zuge der Tests während einer Skriptsequenz ab, der Spielclient fror ein und musste manuell neu gestartet werden. Ähnliche Berichte liegen auch von anderen Plattformen vor.

Auch die Gegner-KI funktioniert nicht zuverlässig: Einige Feinde in „MindsEye“ bewegen sich nicht, lassen sich nicht anvisieren oder verschwinden nach ihrem Tod sofort. In einem Fall blockierte ein KI-Fahrzeug ein Missionsziel und verhinderte so den Abschluss der Aufgabe. Weitere Probleme betreffen unrealistische Fahrzeugreaktionen auf kleine Hindernisse und andere physikalische Aussetzer.

Der vollständige Bericht von Digital Foundry zum technischen Zustand von „MindsEye“ enthält weitere Ergebnisse.

Die technischen Mängel von „MindsEye“ hatten bereits dazu geführt, dass Sony im PlayStation-Store Rückerstattungen anbot. Es ist ein seltener Schritt, der nur bei besonders problematischen Veröffentlichungen erfolgt. Die Situation erinnert in Teilen an den misslungenen Start von „Cyberpunk 2077“.

