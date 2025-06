Palworld Tides of Terraria: Crossover mit dem Kult-Indie-Titel hat einen Termin – Trailer & Details

Mit „Tides of Terraria“ finden neue Inhalte auf Basis des Kult-Indie-Hits ihren Weg in die Welt von „Palworld“. Dank einer offiziellen Ankündigung wissen wir nun, wann das Crossover erscheint. Ein frisch veröffentlichter Trailer stimmt zudem auf „Tides of Terraria“ ein.

Mit „Tides of Terraria“ kündigte Pocketpair im vergangenen Monat ein weiteres Crossover zu „Palworld“ an, das auf dem erfolgreichen Indie-Hit von Re-Logic basiert.

Nachdem zunächst unklar war, ab wann die neuen Inhalte zur Verfügung stehen würden, sorgte Pocketpair nun in einer aktuellen Mitteilung für Klarheit und gab bekannt, dass „Tides of Terraria“ am 25. Juni 2025 – und damit bereits am kommenden Mittwoch – erscheinen wird. Das Content-Update wird zeitgleich auf allen Plattformen veröffentlicht und bringt Inhalte auf Basis von „Terraria“ in die Welt von „Palworld“.

Wie die Entwickler versprechen, warten unter anderem Monster aus „Terraria“, die sich – ganz wie die bekannten Pals – fangen, trainieren, zum Kämpfen einsetzen und für Aufgaben einteilen lassen.

Trailer stimmt auf das Crossover ein

„Fange, trainiere, kämpfe und arbeite mit Monstern aus Terraria – genau wie mit den Pals…? Ein umfangreiches Update, das sowohl Fans von Palworld als auch von Terraria begeistern wird. Neben den Kollaborationsinhalten wird es außerdem weitere neue Inhalte geben – darunter neue Pals und neue Inseln“, heißt es zu „Tides of Terraria“.

Ergänzend zur Enthüllung des Termins veröffentlichte Pocketpair einen animierten Trailer, der auf das Crossover einstimmen soll.

Im Trailer ist unter anderem zu sehen, wie eine Gruppe einen Dungeon erkundet und dabei auf die Terra-Klinge, eine bekannte Waffe aus „Terraria“, stößt. Ebenfalls mit von der Partie sind das Auge von Cthulhu sowie eine Silhouette, bei der es sich offenbar um den finalen Boss, den Moon Lord, handelt.

Szenen, die andeuten, dass die entsprechenden Inhalte mit „Tides of Terraria“ Einzug in „Palworld“ halten könnten. Der Überraschungshit von Pocketpair erschien Anfang 2024 zunächst für den PC und die Xbox-Konsolen. Einige Monate später folgte zudem eine Umsetzung für die PlayStation 5.

In den vergangenen Monaten sahen sich die Verantwortlichen von Pocketpair mit einem anhaltenden Rechtsstreit mit Nintendo konfrontiert. Dieser führte zuletzt mehrfach dazu, dass die Entwickler Anpassungen an Spielmechaniken von „Palworld“ vornehmen mussten, um mögliche Patentverletzungen zu vermeiden.

