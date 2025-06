PS5-Controller: DualSense in exklusiver Sonderedition „Jewel Green“ angekündigt, mit einem Haken

Sony hat eine weitere Edition des DualSense-Controllers angekündigt. Hierbei handelt es sich um ein besonders limitiertes Exemplar, das offenbar nur an einem bestimmten Ort erhältlich ist.

Besitzer der PS5 haben beim Kauf eines Zusatz-Controllers die Qual der Wahl. Der DualSense wurde seit dem Launch der Konsole in zahlreichen Editionen veröffentlicht. Darunter befinden sich einfarbige Exemplare in etlichen Varianten, aber auch Sondermodelle, die mit Logos und dergleichen den Look ausgewählter Spiele nachahmen. Ein weiteres Modell kommt bald hinzu.

Limitierte Edition nur beim Esports World Cup

Über den offiziellen Twitter-Account von PlayStation Saudi-Arabien wurde in dieser Woche die Veröffentlichung eines neuen DualSense-Controllers angekündigt. Das Modell trägt den Namen „Jewel Green“ und zeichnet sich durch einen smaragdgrünen Frontbereich sowie eine weiße Rückseite aus.

Neben dem auffälligen Smaragdgrün gibt es keine weiteren optischen Besonderheiten. Weder angedeutete Gravuren noch Event-spezifische Designelemente sind vorhanden. Die technische Ausstattung entspricht wie üblich dem Standard-Controller der PS5. Es handelt sich also nicht um ein modifiziertes Modell mit erweiterten Funktionen, wie es etwa beim DualSense Edge der Fall ist.

PS5-Spieler, die in den Besitz des Controllers kommen möchten, stehen vor einer Hürde: Der exklusive Controller wird ausschließlich beim diesjährigen Esports World Cup in Riad erhältlich sein. Das Event findet vom 8. Juli bis zum 24. August 2025 statt. Laut Ankündigung startet der Verkauf des Controllers am 10. Juli 2025. Eine genaue Stückzahl oder Informationen zur Verfügbarkeit vor Ort hat Sony bislang nicht genannt.

Im Wortlaut heißt es (laut maschineller Übersetzung): „Verleiht eurem Gaming-Bereich mit dem kabellosen DualSense Jewel Green-Controller, der ab dem 10. Juli 2025 exklusiv beim eSports World Cup in Saudi-Arabien erhältlich ist, einen Hauch von Stil.“ Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der verkauften Exemplare zügig auf Plattformen wie eBay landen wird, wobei mit deutlich höheren Preisen zu rechnen ist.

Der recht exklusive Controller im grünen Sonder-Look gesellt sich zu vielen weiteren DualSense-Controllern, die in der Vergangenheit unter anderem zu Spielen wie „The Last of Us“, „Fortnite“ oder „Helldivers 2“ auf den Markt kamen. Ein weiteres Exemplar folgt: Zum Launch von „Death Stranding 2“ veröffentlicht Sony einen optisch aufgepimpten DualSense, der vorbestellt werden kann.

Was haltet ihr von der angekündigten Edition des DualSense? Wäre er etwas für eure Sammlung?

Weitere Meldungen zu DualSense, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren