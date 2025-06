Red Dead Redemption: Hoffnungen zerplatzt – „Aufregende Neuigkeiten“ enttäuschen die Fans

Rob Wiethoff, die Stimme von John Marston aus „Red Dead Redemption“, sorgte für jede Menge Vorfreude unter den Fans, als er kürzlich „aufregende Neuigkeiten“ zum Wild-West-Franchise von Rockstar in Aussicht stellte. Doch nun folgte die Ernüchterung: Die tatsächliche Enthüllung sorgte eher für Enttäuschung.

Vergangenen Sonntag sorgte Synchronsprecher Rob Wiethoff, der vor allem als John Marston aus „Red Dead Redemption“ bekannt ist, für Aufsehen in der Fangemeinde: In seinem Twitch-Stream versprach er „aufregende Neuigkeiten“ zu den beliebten Wild-West-Abenteuern von Entwickler Rockstar Games.

Natürlich begann die Community sofort zu spekulieren. Ganz weit oben auf der Wunschliste: Eine PS5- und Xbox Series X/S-Version von „Red Dead Redemption 2“ – oder zumindest ein entsprechendes Update. Doch nun scheint mittlerweile festzustehen, worauf Wiethoff anspielte. Und die Enthüllung machte die Fans nicht gerade glücklich.

Sind das die „aufregenden Neuigkeiten“?

Via Instagram hat die National Gaming Expo, die vom 8. bis zum 10. August 2025 in Tampa, Florida, stattfinden wird, jetzt nämlich ein Meet and Greet mit dem Cast von „Red Dead Redemption“ und „Red Dead Redemption 2“ angekündigt. Und es liegt nahe, dass es sich dabei um die von Wiethoff versprochenen „aufregenden Neuigkeiten“ handelt. Schließlich äußerten sich auch Arthur-Morgan-Sprecher Roger Clark und Noshir Dalal (Charles Smith) zu Wiethoffs Ankündigung, die Bescheid wussten und ebenfalls Teil der Veranstaltung sind.

„Wir sind erledigt, Chat“, heißt es währenddessen in einem Kommentar unter dem Beitrag mit dem Titel „War das die Ankündigung, auf die sich Rob so gefreut hat?“ im „Red Dead Redemption“-Subreddit. Und obwohl ein Großteil der Fans enttäuscht ist, hegen einige dennoch Hoffnung: „Es wäre toll, wenn sie bis zu dieser Convention warten würden, um zu verkünden, dass es IRGENDEINE Art von Update, Remastering, DLC, ein nächstes Kapitel usw. geben wird.“

Zur Verteidigung von Wiethoff muss man aber auch erwähnen, dass er sich nach, nachdem seine Ankündigung viral ging, nochmals zu Wort meldete und die Erwartungen dämpfte. So erklärte er, dass er „keine Ankündigungen für Rockstar Games mache“ und es auch nicht seine Absicht war, womöglich „einige Leute in die Irre geführt“ zu haben.

Doch auch wenn die versprochenen Neuigkeiten vom Marston-Sprecher nicht die gewünschte Ankündigung mit sich brachten, brauchen die Fans die Hoffnung noch nicht vollständig zu begraben. Schließlich tauchten bereits Mitte Mai Gerüchte über ein Next-Gen-Update für „Red Dead Redemption 2“ auf, das mehreren Quellen zufolge vermutlich parallel mit einer Switch 2-Version des Open-World-Western erscheinen könnte.

Zu Beginn dieses Monats meldete sich außerdem der bekannte Leaker NateTheHate zu Wort und befeuerte die Gerüchte, indem er einen möglichen Release-Zeitraum ins Spiel brachte. „Diese Gerüchte stimmen. Red Dead Redemption 2 erhält ein Next-Gen-Update und erscheint noch in diesem Jahr für Nintendo Switch 2“.

Im Anschluss erwähnte er zudem auch weitere Versionen für die PS5 und die Xbox Series X/S und sprach von einem geplanten Release in ein paar Monaten. Das lässt vermuten, dass die Veröffentlichung voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst dieses Jahres stattfinden könnte.

Doch wie bei fast allen Leaks gilt, sie mit einer gesunden Portion Skepsis zu betrachten. Sonst könnte die Enttäuschung – ähnlich wie bei Wiethoffs „aufregenden Neuigkeiten“ – am Ende nur allzu groß sein.

