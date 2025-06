Splinter Cell: Netflix enthüllt endlich den Startzeitraum der Videospiel-Adaption

Seit dem zuletzt veröffentlichten „Splinter Cell: Blacklist“ warten Fans von Ubisofts Stealth-Actionreihe bereits seit zwölf Jahren auf die Rückkehr von Sam Fisher. Im Dezember 2021 kündigte das französische Unternehmen zwar ein Remake des ersten „Splinter Cell“ aus dem Jahr 2002 an, doch ein Release ist bislang nicht in Sicht.

Dennoch wird der Agent der Third- und später Fourth-Echelon-Einheit noch im Laufe dieses Jahres ein Comeback feiern – allerdings nicht in einem Videospiel. Im vergangenen Jahr kündigte Netflix nämlich mit „Splinter Cell: Deathwatch“ eine neue Animationsserie an, die auf der bekannten Ubisoft-Marke basiert. Und nun wurde auch der Startzeitraum bestätigt.

Splinter Cell: Deathwatch soll im Herbst 2025 starten

Wie sich den aktualisierten Release-Plänen des Streamingdienstes für die zweite Jahreshälfte 2025 entnehmen lässt, ist die Premiere von „Splinter Cell: Deathwatch“ für den diesjährigen Herbst geplant. „Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch – Herbst 2025 – Adaption des Videospiels mit dem legendären Spionageagenten Sam Fisher“, lässt sich der Übersicht auf Whats On Netflix entnehmen.

Demnach dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis Netflix den konkreten Termin für die animierte Serie bekannt gibt – und vermutlich auch einen ersten Trailer veröffentlicht. Bislang gab es nämlich nur einen kurzen Teaser zu sehen, in dem das ikonische Nachtsichtgerät von Sam Fisher im Wasser versinkt. Zudem hält der Agent einen kurzen Monolog, gefolgt von einem Holzsarg mit der Gravur „Geliebter Vater“.

Ein vielversprechendes Team und Liev Schreiber als Sam Fisher

Details zur Handlung von „Splinter Cell: Deathwatch“ sind bislang noch nicht bekannt, doch es steht bereits fest, dass hinter den Kulissen ein hochkarätiges Team steht: Für die Regie zeichnen sich Guillaume Dousse („Love, Death & Robots“) und Félicien Colmet-Daage („The Summit of the Gods“) verantwortlich. Das Drehbuch stammt vom „John Wick“-Autor Derek Kolstad, der außerdem auch als Produzent fungieren wird.

Ebenso ist auch Ubisoft Film & Television am Projekt beteiligt. Darüber hinaus steht bereits fest, wer Sam Fisher im englischen Original sprechen wird: der unter anderem aus „Ray Donovan“ oder „X-Men Origins: Wolverine“ bekannte Schauspieler Liev Schreiber.

Netflix ist bekannt für Adaptionen bekannter Videospiele und bescherte den Fans bereits Produktionen wie beispielsweise „Arcane“, „Castlevania“, „Devil May Cry“ und natürlich „The Witcher“. Der Terminkalender des Streamingriesen enthüllt des Weiteren, dass in diesem Jahr noch zwei weitere Serien mit Gaming-Bezug fortgesetzt werden: Die zweite Staffel von „Pokémon Concierge“ startet im September, und die vierte Staffel von „The Witcher“ steht ebenfalls noch in diesem Jahr an.

