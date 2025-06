Switch 2: Metroid Prime 4 jetzt erhältlich? Nintendos teurer Fauxpas in der Londoner U-Bahn

Die Switch 2 ist seit dem 5. Juni erhältlich und hat bereits sämtliche Launch-Rekorde gebrochen: Innerhalb von nur vier Tagen verkaufte sich Nintendos neue Konsole weltweit über 3,5 Millionen Mal – so schnell war bislang keine andere Videospiel-Hardware zuvor. Zudem löste die Switch 2-Edition von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ sogar „Clair Obscur: Expedition 33“ als bislang bestbewertetes Spiel des Jahres ab.

Das klingt ganz danach, als sei die Switch 2 ein Selbstläufer. Dennoch bewirbt Nintendo sein neues System prominent, beispielsweise in der Londoner U-Bahn-Station Oxford Circus. Doch eines der dort aufgehängten Plakate sorgte jetzt für Verwirrung unter den Fans – und entpuppte sich als ein nicht gerade günstiges Missgeschick für das japanische Unternehmen.

Nintendos verwirrendes Plakat-Missgeschick

In der besagten U-Bahn-Station hat Nintendo gleich mehrere Plakate aufhängen lassen, um neben der Switch 2 auch einige der Spiele zu bewerben, darunter beispielsweise „Mario Kart World“ oder „Donkey Kong Bananza“, das am 17. Juli erscheinen wird. Eines der Poster wirbt zudem für „Metroid Prime 4: Beyond“, doch offensichtlich ist den Verantwortlich hier ein Fehler unterlaufen.

So prangert auf dem Plakat der Schriftzug „jetzt erhältlich“, obwohl Nintendo bislang noch keinen Release-Termin für das Metroidvania-Abenteuer bekannt gegeben hat. Fotos der Werbeanzeigen wurden unter anderem vom findigen Nintendo-Fan orchestar in einem Beitrag auf Reddit geteilt. Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven und auch die Kollegen von VGC, die der U-Bahn-Station umgehend einen Besuch abgestattet haben, bestätigen zudem die Echtheit des Fauxpas.

Kein kostengünstiger Fehler

Ein unangekündigter Shadow-Drop von „Metroid Prime 4: Beyond“ hat allerdings nicht stattgefunden, was Fans nun über die Ursache des Fehlers spekulieren lässt. Zwei Möglichkeiten scheinen wahrscheinlich: Entweder hat der Designer des Plakats vergessen, den „jetzt erhältlich“-Schriftzug aus einer Vorlage zu entfernen, oder ein „bald erhältlich“-Aufkleber hätte diesen Teil abdecken sollen und wäre erst nach dem tatsächlichen Release entfernt worden.

Dieser Vorfall lässt Fans jetzt natürlich hoffen, dass die Veröffentlichung von „Metroid Prime 4: Beyond“ nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Es handelt sich zwar nicht um einen gravierenden, aber doch um einen ziemlich verwirrenden Fehler – und auch keinen günstigen.

Wie Insider Gaming berichtet, kostet die Nutzung eines Werbeplatzes in dieser U-Bahn-Station pro Woche zwischen 2.000 und 10.000 Britische Pfund. Für ein milliardenschweres Unternehmen wie Nintendo ist das sicherlich kein großes Problem, aber vermutlich dennoch ärgerlich.

Metroid Prime 4 soll noch 2025 erscheinen

„Metroid Prime 4: Beyond“ wurde erstmals auf der E3 2017 angekündigt – damals noch ohne den Zusatz „Beyond“. Im Januar 2019 gab Nintendo allerdings einen Neustart der Entwicklung in den Händen der Retro Studios bekannt, die sich bereits die ersten drei Spiele der Reihe verantwortlich zeichneten. Und auch Kensuke Tanabe, Produzent der drei vorherigen Teile, kehrte zurück.

Im Juni 2024 wurde das Spiel schließlich mit einem ersten Trailer offiziell enthüllt, während der Release für 2025 angekündigt wurde. Erscheinen wird „Metroid Prime 4: Beyond“ sowohl für die Switch als auch für die Switch 2. Auf der neuen Konsole werden jedoch eine deutlich bessere Grafik (bis zu 4K bei 60 FPS oder 1080p bei 120 FPS im TV-Modus) und die optionale Nutzung der Maus-Steuerung über die Joy-Con 2-Controller geboten.

Weitere Meldungen zu Metroid Prime, Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren