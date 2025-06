Switch 2: Neue Nintendo-Konsole in Japan nicht zu stoppen – Nächster Meilenstein erreicht

Die Switch 2 hat einen phänomenalen Start hingelegt und konnte sich allein in den ersten vier Tagen nach dem Launch am 5. Juni weltweit über 3,5 Millionen Mal verkaufen. Damit stellte Nintendo auch einen neuen Rekord auf: zum Start konnte sich bislang keine Konsole schneller verkaufen.

Allein in den USA wurde die Switch 2 über 1,1 Millionen Mal verkauft und übertraf damit die PS4 als bisherigen Spitzenreiter. Und auch in Nintendos Heimatland Japan war der Erfolg immens: Fast 950.000 Einheiten fanden in der Startwoche neue Besitzer, wodurch der bisherige Verkaufsrekord der PS2 eingestellt wurde. Dass die Nachfrage in Japan auch in der zweiten Woche ungebrochen ist, zeigen jetzt die neuesten Zahlen.

Switch 2 knackt die Millionenmarke in Japan

Die neuen Verkaufszahlen stammen wie gewohnt vom Famitsu-Magazin, der wichtigsten Videospiel-Publikation des Landes. Und nachdem zuletzt schon in der Zeit vom 5. bis zum 8. Juni 947.931 Switch 2-Konsolen verkauft wurden, wurde jetzt die 1-Million-Marke geknackt. So konnten in Japan mittlerweile insgesamt 1.101.136 Millionen abgesetzt werden.

Und auch die ursprüngliche Switch schlägt sich weiterhin wacker und verkaufte sich diese Woche über 13.000 Mal. Die PlayStation 5 war jedoch etwas stärker und erreichte mit ihren drei Modellen mehr als 15.000 Verkäufe.

Die Software-Verkaufscharts wurden hingegen von Nintendo überrollt: „Mario Kart World“ verkaufte sich weiterhin hervorragend, verteidigt seine Spitzenposition mit einem Plus von 134.900 Exemplaren und dürfte bald ebenfalls die Millionengrenze knacken. Zwischen all den Switch- und Switch 2-Spielen gelang es lediglich „Elden Ring: Nightreign“ als einzigem PS5-Spiel, sich einen Platz in den Top 10 zu sichern.

Software-Verkäufe in Japan vom 9. bis zum 16. Juni 2025:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 134.900 (917.466) [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (LEVEL-5, 05/21/25) – 11.217 (123.121) [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma (Marvelous, 06/05/25) – 9.724 (55.427) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 6.460 (6.347.853) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.916 (3.913.098) [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 5.215 (1.322.389) [PS5] Elden Ring Nightreign (Bandai Namco, 05/30/25) – 5.126 (59.948) [SW2] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 06/05/25) – 4.409 (11.938) [SW2] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 06/05/25) – 4.408 (12.400) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4.209 (8.145.825)

Hardware-Verkäufe in Japan vom 9. bis zum 16. Juni 2025:

Switch 2 – 153.205 (1.101.136) PlayStation 5 – 9.612 (5.702.730) Switch Lite – 5.485 (6.587.280) Switch OLED – 5.447 (9.066.127) PlayStation 5 Pro – 3.125 (221.181) Switch – 2.387 (20.111.932) PlayStation 5 Digital Edition – 1.392 (975.486) Xbox Series S – 125 (337.811) Xbox Series X – 102 (320.762) Xbox Series X Digital Edition – 34 (20.854) PlayStation 4 – 22 (7.929.650)

Switch 2-Launch: Weniger Erfolg für Dritthersteller

Doch während Nintendo weltweit Rekorde bricht und die Verkaufscharts dominiert, hatten Dritthersteller mit ihren Switch 2-Spielen einen eher verhaltenen Start. Einem Bericht zufolge stieg zwar der Anteil verkaufter Third-Party-Software im Vergleich zur ersten Switch in Großbritannien und den USA, dennoch blieben die absoluten Verkaufszahlen niedrig.

Den größten Erfolg unter den Drittherstellern feierte CD Projekt RED mit der Ultimate Edition von „Cyberpunk 2077“, während Sega zum Launch der drittgrößte Publisher war. Für die insgesamt schwachen Zahlen der Dritthersteller werden aber gleich mehrere Gründe angeführt: allen voran natürlich die übermächtige Dominanz von „Mario Kart World“. Hinzu kommt, dass es sich bei den meisten Third-Party-Titeln auch um ältere Ports handelt.

Es bleibt spannend, wie sich die Verkaufszahlen über die nächsten Wochen und Monate weiterentwickeln werden – auch die der Switch 2. Analysten hatten bereits prophezeit, dass sich die neue Konsole allein im ersten Jahr bereits über 13 Millionen Mal verkaufen soll. Bis 2029 oder spätestens 2030 wird sogar erwartet, dass die beeindruckende Marke von 100 Millionen verkauften Einheiten erreicht wird.

