The Last of Us: Diese Szene in Staffel 2 kann sich eine Darstellerin nicht ansehen

Schauspielerin Nico Parker, die in der erste Staffel von „The Last of Us“ Joels Tochter Sarah verkörperte, hat sich die neuen Episoden der Videospieladaption noch nicht gesehen. Der Grund: Eine bestimmte Szene, die sie sich „einfach nicht ansehen“ kann.

Nach der überaus erfolgreichen ersten Staffel von „The Last of Us“ startete hierzulande am 14. April die zweite Season der Adaption von Naughty Dogs bekanntem Videospiel. Und mittlerweile wurden die insgesamt sieben Episoden auch alle ausgestrahlt und so die finale Folge feierte bereits am 26. Mai Premiere.

Schauspielerin Nico Parker, die in der ersten Staffel noch als Joels Tochter Sarah zu sehen war, hat es allerdings noch nicht geschafft, die neuen Folgen von „The Last of Us“ anzuschauen. Doch nicht etwas aus Zeitgründen. Stattdessen ist es eine ganz bestimmte Szene, die ihr zu schaffen macht.

Achtung, Spoiler: Die folgenden Zeilen enthalten Details zur zweiten Staffel von „The Last of Us“. Wer die Episoden noch nicht gesehen hat, liest auf eigene Gefahr.

Sarah-Darstellerin kommt nicht über die zweite Folge hinweg

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ erzählt bekanntlich die Handlung des zweiten Videospiels nach und somit wussten Kenner der Vorlage bereits, was die Zuschauer früher oder später erwarten wird: der grauenvolle Tod von Joel durch Abby. Und in der zweiten Episode war es dann auch so weit. Und genau das ist der Grund, weshalb Parker bislang nur die erste Folge gesehen hat, wie sie jetzt gegenüber IGN verraten hat.

Im Gespräch erzählte sie, dass sie von ihrem Serienvater und Joel-Darsteller Pedro Pascal gefragt wurde: „Hast du es schon gesehen? Was hältst du davon?“ Doch sie antwortete ihm mit einem „Ich kann es einfach nicht.“ Doch wie sie im weiteren Verlauf des Interviews klarstellt, möchte sie sich irgendwann ihren Ängsten stellen und die Serie auch weiterschauen.

„Ich habe schon einiges davon gesehen“, sagte Parker, „aber diese spezielle Folge kann ich einfach nicht anschauen. Ich werde es noch tun, ich muss es einfach. Ich brauche danach nur wirklich drei Tage, um mich zu erholen. Immer wieder sehe ich kurze Ausschnitte, und das ist einfach zu viel für mich, ich halte es nicht aus. Es macht mich zu traurig.“

Und wenn sie die Szene geschafft hat, freut sie sich auch schon auf die restlichen Episoden. „Ich finde die Besetzung einfach hervorragend, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Bella alles gibt und absolut glänzt“, sagte sie weiter. „Deshalb muss ich es mir ansehen. Ich bin unheimlich stolz auf alle Beteiligten. Das Team hinter dieser Show ist so genial, und die Schauspieler sind so talentiert. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, Zeugen ihrer Brillanz zu werden.“

Regisseur inszenierte die Szene bewusst neu

Spieler von „The Last of Us: Part 2“, die die Serie gesehen haben, wissen aber auch, dass die Szene in der Serie im Vergleich zur Vorlage nicht so brutal wirkt. Wie Mark Mylod, Regisseur der Episode, bereits in einem Interview erklärte, habe man die Darstellung der Gewalt jedoch bewusst reduziert, um eine „offene Folter zu vermeiden“.

„Ich hab kein großes Interesse daran, Gewalt an sich zu zeigen“, so Mylod. Seiner Aussage nach war es wichtiger, „einige der Zusammenhänge zu beleuchten, die diese junge Person zu solch außergewöhnlicher Gewalt und Grausamkeit getrieben haben“. Zudem sollten die „eindringlichen Worte auf der Drehbuchseite bestmöglich zum Leben erweckt“ werden, um „dem Gewicht dieses Augenblicks gerecht zu werden“.

Und während Sarah-Darstellerin Parker, die aktuell in „Drachenzähmen leicht gemacht“ im Kino zu sehen ist, die zweite Staffel von „The Last of Us“ noch vor sich hat, warten die meisten bereits auf die nächste Season. Die wurde bereits im April von HBO bestätigt und wird vor allem Abby in den Fokus rücken. Ein Starttermin ist allerdings noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich aber erst im nächsten Jahr starten.

