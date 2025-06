The Witcher: Cleverer Twist – So erklärt Netflix die Geralt-Neubesetzung in Staffel 4

In der vierten Staffel von „The Witcher 4“ übernimmt Liam Hemsworth die Rolle von Geralt und ersetzt damit den bisherigen Darsteller Henry Cavill. Doch der Wechsel wird in der Serie nicht einfach stillschweigend übergangen. Stattdessen wird es eine Erklärung innerhalb des Kanons geben.

In den ersten drei Staffeln der Netflix-Adaption von „The Witcher“ war es Schauspieler Henry Cavill („Man of Steel“), der als Geralt von Riva die Schwerter schwingen durfte. Doch für die kommende vierte Season, die im diesjährigen Herbst starten soll, wird das Wolfsmedaillon an Liam Hemsworth („Die Tribute von Panem“) weitergereicht. Sein Gesicht zeigte er erstmals in einem kurzen Teaser-Trailer.

Und wie die zuverlässige Webseite Redanian Intelligence jetzt berichtet, wird dieser Schauspielerwechsel innerhalb der Serie auch nicht einfach stillschweigend übergangen. Stattdessen werden die Macher eine kanonische Erklärung für das neue Gesicht des Hexers liefern – und sich dabei auch auf die Buchvorlage von Autor Andrzej Sapkowski stützen.

Die Geschichte von Geralt

Demnach wird zu Beginn der vierten Staffel ein junges Mädchen namens Nimue vorgestellt, die etwa 1000 Jahre nach dem Tod von Geralt, Ciri und Yennefer lebt. Doch Nimue, dargestellt von Eve Ridley, interessiert sich für ihre Legende. Zum Glück kommt der wandernde Geschichtenerzähler Striborg (Clive Russell) in ihr Dorf, der den Kindern im Tausch gegen Essen schließlich die passende Erzählung liefert.

Allerdings wird Striborg ständig von den Kindern, die ihre eigene Version der Geschichte erzählen wollen, unterbrochen. Visuell untermauert wird das mit einer Montage, in der Geralt gegen Vilgefortz kämpft – doch jeder Schnitt wird optische Unterschiede aufweisen. Dafür haben die Serienmacher die bekannte Szene aus Staffel 3 mit Hemsworth noch einmal neu gedreht.

So bekommen die Zuschauer den Kampf zu sehen, doch Geralt trägt in jedem Schnitt ein anderes Outfit und erinnert sowohl an Cavills Darstellung als auch an den neuen Hemsworth-Hexer. Doch letztendlich wird Striborg den Kindern – und damit auch den Zuschauern – die neue und endgültige Version präsentieren.

Tiefergreifende Erklärung in Staffel 5

Doch Netflix wird es nicht bei dieser einzigen Erklärung belassen: Stattdessen wird es auch in der fünften und finalen Staffel von „The Witcher“ eine weitere Begründung geben. Dabei spielt vor allem die Zauberin Condwiramurs Tilly, die sich auf die Deutung und Erforschung von Träumen spezialisiert hat, eine wichtige Rolle. Gespielt wird die Magierin, die auch in Band 5 der Sapkowski-Bücher vorkommt, von Liv Andrusier („Les Misérables“).

Zusammen mit der inzwischen erwachsenen Nimue wird sie die Legende von Geralt und Ciri weiter erforschen. Doch währenddessen werden sich die beiden Frauen allerdings uneinig darüber sein, wie der Hexer und seine Ziehtochter wohl tatsächlich ausgesehen haben.

Somit scheint es, dass die viertel Staffel zunächst nur genutzt wird, um zu erklären, wieso Geralt anders aussieht – alle anderen Charaktere jedoch unverändert bleiben. Doch in der finalen Staffel wird daraus offenbar ein vollständiger Handlungsbogen mit eigener Bedeutung entstehen.

