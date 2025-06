Duke Nukem: Das Kult-Actionspiel kehrt zurück – aber anders als erwartet

1991 feierte „Duke Nukem“, entwickelt von Apogee Software (später bekannt als 3D Realms), sein Debüt auf dem PC und begeisterte zahlreiche Spieler. Nach zwei 2D-Sidescrollern gelang der große Durchbruch jedoch erst 1996 mit dem Ego-Shooter „Duke Nukem 3D“. Hier zeigte sich der Protagonist als der zynische und übertriebene Actionheld, für den er heute bekannt ist. Sein schwarzer Humor und die kontroversen Darstellungen von Gewalt sorgten für Aufsehen, was in einigen Ländern sogar zur Indizierung des Spiels führte. In Deutschland wurde der Titel erst 2017 vom Index gestrichen.

Im Laufe der Zeit erschienen verschiedene Ableger wie die Third-Person-Shooter „Duke Nukem: Time to Kill“ oder „Duke Nukem: Zero Hour“. Doch vor allem die offizielle Fortsetzung „Duke Nukem Forever“ wurde von den Fans mit Spannung erwartet. Die Entwicklung verlief jedoch überaus turbulent und zog sich über 15 Jahre hin, bis es schließlich 2011 unter Gearbox Software veröffentlicht wurde, nachdem diese die Rechte übernommen hatten.

Doch „Duke Nukem Forever“ konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen und nicht an den großen Erfolg seines Vorgängers anknüpfen. Seitdem ist es ruhig um den Duke geworden. Doch nun bahnt sich ein Comeback des selbstverliebten Helden an – allerdings nicht in Form eines neuen Videospiels.

Adi Shankar plant eine Duke Nukem-Animationsserie

Stattdessen können sich Fans des Dukes auf eine Animationsserie freuen: Wie Adi Shankar, bekannt für Produktionen wie „Castlevania“ oder zuletzt auch „Devil May Cry“, jetzt nämlich in einem Interview mit Esquire verraten hat, hat er die Rechte an „Duke Nukem“ von Gearbox Software erworben.

Auf die Frage, was man von ihm als Nächstes erwarten könne, erwiderte er, dass er an weiteren Videospieladaptionen arbeitet – alles voran natürlich „Devil May Cry“, dessen zweite Staffel von Netflix bereits bestätigt wurde. Dann erklärte Shankar: „Verschiedene Marken und Firmen treten an mich heran, die mit mir arbeiten möchten. Ich habe die Rechte an Duke Nukem gekauft – wohlgemerkt nicht die Gaming-Rechte, sondern die Adaptionsrechte von Gearbox.“

Duke Nukem ist „ein Mittelfinger an alle“

Details zum „Duke Nukem“-Projekt nannte Shankar zum aktuellen Zeitpunkt nicht, sodass auch noch nicht bekannt ist, wann mit der Serie zu rechnen ist. Da er allerdings mehrere Projekte in der Pipeline hat, sollten sich die Fans wohl auf eine gewisse Wartezeit einstellen. Allerdings hat Shankar bereits eine Vision vor Augen und scheint zu verstehen, was den Duke ausmacht.

„Das ist ein Mittelfinger an alle“, sagte Shankar. „Als Duke Nukem durch die Decke ging, saßen haufenweise Leute da und versuchten, daraus eine Marke zu machen, dabei ist es doch nur ein Mittelfinger.“

Der Produzent weiter: „Duke Nukem kann nicht von einem Konzern erschaffen werden, denn sobald ein Konzern Duke Nukem macht, ist es nicht mehr Duke Nukem. Ich habe nicht vor, mir bei diesem Projekt von irgendjemandem sagen zu lassen, was ich tun soll.“

Weitere Neuigkeiten rund um Adi Shankars Projekte:

Neben dem von Shankar geplanten Animationsprojekt befindet sich außerdem auch noch eine Verfilmung von „Duke Nukem“ in der Mache, die bereits im Juni 2022 angekündigt wurde. Verantwortlich ist die bekannte Filmproduktionsfirma Legendary Pictures, während hinter den Kulissen die Macher der Netflix-Serie und „Karate Kid“-Fortsetzung „Cobra Kai“ arbeiten.

Die Videospiel-Rechte für die Marke liegen nach wie vor bei Gearbox Software, doch nach dem gescheiterten „Duke Nukem Forever“ stehen die Chancen um ein neues Spiel nicht sonderlich gut. Zuletzt äußerte sich ein PR-Mitarbeiter von Gearbox im April 2017 zu diesem Thema und erklärte, dass es vorerst kein neues „Duke Nukem“ geben werde und schloss einen Nachfolger somit auf unbestimmte Zeit aus.

