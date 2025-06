PS Plus Essential, Extra und Premium: Juli-Termine in der Übersicht – Ankündigung und Freischaltung nahen

PS Plus Essential, Extra und Premium:

Für Abonnenten von PS Plus Essential, Extra und Premium bringt der Juli 2025 eine Reihe weiterer Spiele in das Abo. Die Termine für die jeweiligen Ankündigungen und Freischaltungen lassen sich meist verlässlich vorhersagen. Wir haben eine Übersicht.

Sony folgt bei PlayStation-Plus-Inhalten in der Regel einem festen Muster, das nur gelegentlich von Ausnahmen unterbrochen wird. Damit lassen sich die Termine für PS Plus Essential, Extra und Premium im Juli 2025 vorhersagen. Das gilt sowohl für die Ankündigung als auch für die Freischaltung der jeweiligen Stufen.

PS Plus Essential – Termine in der Übersicht

Die Veröffentlichung der PS-Plus-Neuzugänge für die Essential-Stufe erfolgt im neuen Monat voraussichtlich am Dienstag, dem 1. Juli 2025. Die Ankündigung ist nach dem üblichen Zeitplan für Mittwoch, den 25. Juni 2025, vorgesehen. Sony orientiert sich dabei am eingespielten Muster, wonach die neuen Inhalte jeweils am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet und eine Woche zuvor enthüllt werden.

PS Plus Essential im Juli 2025

Ankündigung: Mittwoch, 25. Juni 2025

Freischaltung: Dienstag, 1. Juli 2025

Die Ankündigung der Neuzugänge erfolgt am besagten Tag voraussichtlich um 17:30 Uhr. Mit der Freischaltung ist in der darauffolgenden Woche ab 10 Uhr zu rechnen.

Im Fall von PS Plus Essential können hinzugefügte Spiele dauerhaft genutzt werden, sofern sie einmal der eigenen Bibliothek hinzugefügt wurden, auch unabhängig davon, ob sie später wieder aus dem monatlichen Angebot entfernt werden.

Im Juli 2025 verlassen “NBA 2K25”, “Alone in the Dark” und “Bomb Rush Cyberfunk” das Abo. Es sind die Spiele, die für Juni 2025 freigeschaltet wurden.

PS Plus Extra und Premium: Neue Inhalte ab Mitte Juli

Auch die Inhalte der Extra- und Premium-Stufen von PS Plus folgen einem vorhersehbaren Veröffentlichungszyklus. Die Ankündigung der neuen Titel ist wahrscheinlich für Mittwoch, den 9. Juli 2025, angesetzt. Die Freischaltung dürfte laut Prognose am Dienstag, dem 15. Juli 2025, erfolgen.

PS Plus Extra & Premium im Juli 2025

Ankündigung: Mittwoch, 9. Juli 2025

Freischaltung: Dienstag, 15. Juli 2025

Auch hier gelten die üblichen Zeiten: Mit der Ankündigung ist um 17:30 Uhr zu rechnen, mit der Freischaltung ab 10 Uhr.

Zwei Spiele sind für Juli 2025 schon bekannt. Hierbei handelt es sich um:

Twisted Metal 3 (Premium)

(Premium) Twisted Metal 4 (Premium)

Anders als bei der Essential-Stufe lassen sich PS-Plus-Spiele, die über Extra und Premium angeboten werden, nicht dauerhaft sichern. Sobald sie das Angebot verlassen, endet der Zugriff auch für aktive Abonnenten.

Im Juli betrifft dies unter anderem “Dying Light 2 Stay Human”, “Remnant 2” und “Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion”. Im Premium-Bereich wird das VR-Spiel “Job Simulator” aus dem Katalog entfernt.

Nachfolgend ist die komplette Übersicht verlinkt:

Die drei PS-Plus-Stufen im Detail

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst mit drei Preis- und Funktionsstufen: Essential, Extra und Premium. Die Jahrespreise liegen bei 71,99 Euro (Essential), 125,99 Euro (Extra) und 151,99 Euro (Premium).

Essential bildet die Basis und enthält monatliche Spiele, Multiplayer-Zugriff, Cloud-Speicher, exklusive Rabatte und Share-Play. Extra ergänzt das Angebot um einen umfangreichen Katalog mit Spielen, einschließlich Ubisoft+ Classics.

Premium enthält alle Funktionen der beiden vorangehenden Stufen sowie Cloud-Streaming, zeitlich begrenzte Testversionen und einen Retro-Katalog mit Titeln früherer PlayStation-Generationen. Hinzu kommt eine Auswahl an Inhalten von Sony Pictures Core.

