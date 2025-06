Schock-Angebot für PS5 & PS4: Preisgekröntes Survival-Horror-Erlebnis als Komplettpaket zum PSN-Bestpreis

Im PS Store ist aktuell eines der wohl herausragendsten Horrorspiele für die PS5 und PS4 so günstig wie nie zuvor erhältlich. Das Beste daran: Es handelt sich um das Komplettpaket inklusive Erweiterung und weiteren Extras.

Grusel-Fans aufgepasst: Im PS Store ist derzeit der neueste Teil einer der beliebtesten und auch erfolgreichsten Survival-Horror-Reihen im Angebot – und zwar so günstig wie noch nie. Zudem handelt es sich bei dem besagten Titel sogar um ein preisgekröntes Abenteuer, das 2021 im Rahmen des Golden Joystick Awards als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde.

Die Rede ist natürlich von „Resident Evil Village“, dem achten Hauptteil von Capcoms ikonischem Franchise. Und da es sich bei dem Angebot um die Gold Edition handelt, können sich Käufer auch über einige Extras freuen. Wer das Horrorspiel bislang verpasst hat und sich womöglich schon mal auf das frisch angekündigte „Resident Evil Requiem“ vorbereiten möchte, sollte jetzt zuschlagen.

70 Prozent Rabatt auf die Resident Evil Village Gold Edition

Dank eines Rabatts in Höhe von 70 Prozent werden für die Gold Edition von „Resident Evil Village“ aktuell nur noch 14,99 Euro fällig. Normalerweise kostet das Spiel 49,99 Euro und war bisher nie günstiger als 19,99 Euro. Gespielt werden kann der Titel sowohl auf der PS5 als auch auf der PS4, während das Angebot noch bis zum 3. Juli um 0:59 Uhr gültig ist.

Die „Resident Evil“-Reihe ist bekannt für ein gewisses Maß an Qualität und auch „Village“ bildet da keine Ausnahme. Das unterstreichen auch die Wertungen: Der Metascore liegt bei 84 Punkten und im PS Store liegen 39.000 Bewertungen zugrunde, die in 4,67 von maximal 5 Sternen münden.

Die Gold Edition bietet zusätzlich zum Hauptspiel auch die Winters-Erweiterung. Diese enthält den Story-DLC „Shadows of Rose“, der Ethans Tochter Rose Winters in den Mittelpunkt rückt. Außerdem ist ein Third-Person-Modus dabei, mit dem das gesamte Spiel aus der Schulterperspektive gespielt werden kann, sowie die „Söldner-Missionen“, in denen verschiedene Level mit Wellen von Gegnern warten.

Ebenfalls mit dabei ist das sogenannte Trauma-Paket, das Zugriff auf einige kosmetische Gegenstände und kleinere Gameplay-Anpassungen bietet und ursprünglich auch Teil der Deluxe Edition war. Abgerundet wird das Komplettpaket durch den VR-Modus, sodass „Resident Evil Village“ mit der PS VR2 auch hautnah erlebt werden kann.

Was hat Resident Evil Village zu bieten?

„Resident Evil Village“ lässt die Spieler nach dem siebten Teil erneut in die Rolle von Ethan Winters schlüpfen. Nachdem seine Tochter entführt wird, begibt er sich in ein abgelegenes Dorf in Osteuropa und findet sich plötzlich inmitten von mutierten Kreaturen und einer Gruppe grotesker Herrscher wieder. Schließlich gilt es nicht nur Ethans Tochter zu retten, sondern auch die dunklen Geheimnisse des titelgebenden Dorfes aufzudecken.

Geboten wird das bekannte Gameplay mit einer Mischung aus Survival-Horror und Action, während man neben dem weitläufigen Dorf auch andere Schauplätze wie ein Schloss, ein Puppenhaus oder eine unheimliche Fabrik erkundet. Zudem warten in der Spielwelt kleinere Rätsel, die gelöst werden wollen, während man es im Kampf unter anderem mit Werwölfen, Vampiren und anderen Mutationen zu tun bekommt.

Weitere Meldungen zu Playstation Store, Resident Evil Village.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren